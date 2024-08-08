¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ù¤ò¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ö¾åÌÄÅÅµ¤¡×¤ò±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤ÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 1°Ì¡Ö¹â¿ù¿¿Ãè¡×¡¢2°Ì¤Ï¡©
7·î¤ËÏ¢ºÜ10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢8·î2Æü¤Ë¤Ï·à¾ìÈÇ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ëÌ¡²è¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡£¥Á¥ã¥éÃË¤Ç¤ªÄ´»Ò¼Ô¤Î¾åÌÄÅÅµ¤¡Ê¤«¤ß¤Ê¤ê¤Ç¤ó¤¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤éÃ¯¤¬Å¬Ìò¤Ç¤¹¤«¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï3·î11Æü¡Á7·î24Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷117¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ù¤ò¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ø¾åÌÄÅÅµ¤¡Ù¤ò±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤ÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú5°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
ÇÐÍ¥¶È¤â½çÄ´¤Ç¡¢2025Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉ×Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤ß¤Ê¤ê¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ý¥ó¥³¥Ä¤Ê¤È¤³¤í¤â¾å¼ê¤¯±é¤¸¤ì¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö»÷¹ç¤¤¤½¤¦¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¼¯»ùÅç¸©¡Ë¡¢¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤´¶¤¸¤¬¹ç¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤Ë¤âÂ¿¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à Âç¾·³¤Îµ¢´Ô¡Ù¤Ç¤ÏËü¶ËÌò¤òÌ³¤á¡¢ÌÜÎÏ¤Î¤¢¤ë¶ä¿§Ä¹È±»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Î´¶¤¸¤Ë¶¦ÄÌÅÀ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ëÌò¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤«¤é¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Öµ¤¤ÎÈ´¤±¤¿(ÅÅµ¤)»þ¤Î¾ð¤±¤Ê¤¤´é¤Î´¶¤¸¤¬Èà¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Î¾§ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢2017Ç¯¤Ë¡ØSTAND UP¡Ù¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£7·î17Æü¤Ë¤Ï9th¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ë¡ØIt's time to fly!¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î²óÅú¤Ç¤Ï¡ÖÉñÂæ¤«²¿¤«¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÆàÎÉ¸©¡Ë¡¢¡Ö¥Î¥ê¤¬·Ú¤¯¥Á¥ã¥é¤¤Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö¥Î¥ê¤¬·Ú¤¯¥Á¥ã¥é¤¤Ìò¤ÇÀ¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¹ç¤¦¤«¤é¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢µÇ°¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ØI / my¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¡¢8·î7Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¶âÈ±¤¬»÷¹ç¤¦¤È¤³¤í¤È¥Á¥ã¥é¤¤Ìò¤â¤³¤Ê¤»¤ë±éµ»ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿¤½¤ÎÂ¾¡Ë¡¢¡Ö¥Á¥ã¥é¤¤´¶¤¸¤¬»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿µÜ¾ë¸©¡Ë¡¢¡ÖÀµÅýÇÉ¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤«¤ó¤¸¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó½Ð¿È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡£ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¡¦¹»±Ü¡¦SNS±¿ÍÑÃ´Åö¤È¤·¤Æ·î´Ö120ËÜ°Ê¾å¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÀ°Õ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¶âÍ»¡¦°é»ù¡¦¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¡£
(Ê¸:¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³)
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï3·î11Æü¡Á7·î24Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷117¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ù¤ò¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ø¾åÌÄÅÅµ¤¡Ù¤ò±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤ÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
Æ±Î¨2°Ì¡§ËÌÂ¼¾¢³¤Æ±Î¨2°Ì¡¢1¿ÍÌÜ¤ÏËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ÖDISH//¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥®¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢8·î3Æü³«ºÅ¤Î¡ØROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²Æ¥Õ¥§¥¹¤Ø¤â½Ð±é¡£
ÇÐÍ¥¶È¤â½çÄ´¤Ç¡¢2025Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉ×Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤ß¤Ê¤ê¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ý¥ó¥³¥Ä¤Ê¤È¤³¤í¤â¾å¼ê¤¯±é¤¸¤ì¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö»÷¹ç¤¤¤½¤¦¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¼¯»ùÅç¸©¡Ë¡¢¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤´¶¤¸¤¬¹ç¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±Î¨2°Ì¡§»³ÅÄÍµµ®Æ±Î¨2°Ì¡¢2¿ÍÌÜ¤Ï»³ÅÄÍµµ®¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£2011Ç¯¤Ë¡Ø³¤Â±ÀïÂâ¥´¡¼¥«¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¡£
¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤Ë¤âÂ¿¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à Âç¾·³¤Îµ¢´Ô¡Ù¤Ç¤ÏËü¶ËÌò¤òÌ³¤á¡¢ÌÜÎÏ¤Î¤¢¤ë¶ä¿§Ä¹È±»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Î´¶¤¸¤Ë¶¦ÄÌÅÀ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ëÌò¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤«¤é¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Öµ¤¤ÎÈ´¤±¤¿(ÅÅµ¤)»þ¤Î¾ð¤±¤Ê¤¤´é¤Î´¶¤¸¤¬Èà¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±Î¨2°Ì¡§È«ÃæÍ´Æ±Î¨2°Ì¡¢3¿ÍÌÜ¤ÏÀ¼Í¥¤ÎÈ«ÃæÍ´¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤Ç¾åÌÄÅÅµ¤¤ÎÀ¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Î¾§ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢2017Ç¯¤Ë¡ØSTAND UP¡Ù¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£7·î17Æü¤Ë¤Ï9th¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ë¡ØIt's time to fly!¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î²óÅú¤Ç¤Ï¡ÖÉñÂæ¤«²¿¤«¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÆàÎÉ¸©¡Ë¡¢¡Ö¥Î¥ê¤¬·Ú¤¯¥Á¥ã¥é¤¤Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö¥Î¥ê¤¬·Ú¤¯¥Á¥ã¥é¤¤Ìò¤ÇÀ¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¹ç¤¦¤«¤é¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§¹â¿ù¿¿Ãè1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¿ù¿¿Ãè¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÄïÌò¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢µÇ°¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ØI / my¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¡¢8·î7Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¶âÈ±¤¬»÷¹ç¤¦¤È¤³¤í¤È¥Á¥ã¥é¤¤Ìò¤â¤³¤Ê¤»¤ë±éµ»ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿¤½¤ÎÂ¾¡Ë¡¢¡Ö¥Á¥ã¥é¤¤´¶¤¸¤¬»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿µÜ¾ë¸©¡Ë¡¢¡ÖÀµÅýÇÉ¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤«¤ó¤¸¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó½Ð¿È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡£ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¡¦¹»±Ü¡¦SNS±¿ÍÑÃ´Åö¤È¤·¤Æ·î´Ö120ËÜ°Ê¾å¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÀ°Õ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¶âÍ»¡¦°é»ù¡¦¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¡£
(Ê¸:¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³)