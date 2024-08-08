¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸ø¼°T¥·¥ã¥Äà¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ëá38ºÐ Èþ¿Íµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡Ö¿åÃå¤ÏÈ¿Â§µ»¡×¡Ö¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¡×
¡¡µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÊæÀî²Ì²»(38)¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£³¤ÊÕ¤Ç¡¢¿åÃå¤Î¾å¤Ë2024¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸ø¼°T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÊæÀî¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï Ï¢Æü¤Î¿¼Ìë»þ´Ö¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯»î¹ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¼ã´³¿²ÉÔÂ¤Ç¤¹¾Ð ¿²ÉÔÂ¤Ç¤â²Æ¤Ã¤Ý¤¤¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤¤¡Á¤È»×¤¤¡¢¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ³¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ó¡¼¥ë¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢T¥·¥ã¥Ä¡ß¥Ó¥¥Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÁÖ¤ä¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿åÃå¤ÏÈ¿Â§µ»¡×¡Ö¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãåºÎï❤️¡×¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤Î¾å¤ò¹Ô¤¯¥×¥é¥Á¥Ê¥á¥À¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£