最大容量4万8,000mAhの「UGREEN Nexode モバイルバッテリー」シリーズ Amazonでクーポンも配布中
UGREEN GROUP LTDは、最高出力300Wの急速モバイルバッテリーを含む「Nexode モバイルバッテリー」シリーズの製品を8月6日（火）に発売した。
縦型デザインを採用しており、バッテリー残量を表示するディスプレイを搭載。一部モデルでは、さまざまな情報を表示可能なTFTスマートディスプレイを採用する。
また、過充電・過放電・過電流・過電圧・ショートなどを防ぐマルチ保護機能も搭載。日本国内の電気用品安全法（PSE）にも適合している。
PD（Power Delivery）のほか、Programmable Power Supply（PPS）、Qualcomm Quick Charge（QC） 、Huawei Smart Charge Protocol（SCP） 、Samsung Adaptive Fast Charging（AFC）など、多様な充電プロトコルをサポートする。
発売を記念したセールも実施中。4製品で使用できる5％OFFのクーポンコード「PBUGREEN11」が利用可能（期間：8月6日から8月13日まで）。同クーポンは、Amazonページのクーポンと併用も可能となっている。
Nexode モバイルバッテリー 12000mAh 100W
最大100W出力のUSB Type-Cと、最大22.5W出力のUSB Type-Aをそれぞれ1ポート搭載したモバイルバッテリー。価格は9,980円。
1万2,000mAhのバッテリーを内蔵する。バッテリー容量：1万2,000mAh 急速充電プロトコル：PD/PPS/QC/FCP/SCP/AFC 外形寸法：4.55×4.6×11.5cm 重量：約309g
Nexode モバイルバッテリー20000mAh 130W
USB Type-C×2、USB Type-A×1を搭載するモバイルバッテリー。価格は1万3,980円。
内蔵バッテリーの容量は2万mAh。USB Type-Cの1つ（C1）は最大100W出力に対応し、USB Type-C（C2）との同時使用では、合計130Wの出力が可能。
バッテリー残量・入出力・電圧・電流・電力曲線など、使用状況をリアルタイムで把握するためのTFTディスプレイを搭載する。バッテリー容量：2万mAh 急速充電プロトコル：PD/PPS/QC/FCP/SCP/AFC 外形寸法：5.4×5.1×13.1cm 重量：480g
Nexode モバイルバッテリー 25000mAh 200W
USB Type-C×2、USB Type-A×1を搭載するモバイルバッテリー。価格は1万9,580円。
容量2万5,000mAhのバッテリーを採用する。2つあるUSB Type-Cポートは、いずれも最大100W出力に対応し、合計で200W出力が可能。
バッテリー残量表示と同時に、入出力・電圧・電流・電力曲線なども表示できるTFTディスプレイを搭載。バッテリー容量：2万5,000mAh 急速充電プロトコル：PD3.1/PPS/SCP/QC3.0/FCP/AFC 外形寸法：5.4×5×15.5cm 重量：約609g
Nexode モバイルバッテリー48000mAh 300W
USB Type-C×3、USB Type-A×2を搭載するモバイルバッテリー。価格は2万9,980円。
4万8,000mAhの内蔵バッテリーを搭載し、「パワーモンスター」との愛称を持つ。充電目安は、iPhone 15 Proが約10.8回、MacBook Air M2 15インチが約1.1回。
3つあるUSB Type-Cポートは、いずれも最大100W出力に対応。合計で300Wの出力に対応する。
また、3段階（通常点灯/ハイライト/点滅モード）に調節可能な高輝度LEDライト搭載する。バッテリー容量：4万8,000mAh 急速充電プロトコル：PD3.1/PD3.0/PPS/QC3.0/FCP 外形寸法：14.5×7.7×10.6cm 重量：約1,637g