【8月発売】もうチェックした？今月買うべき編集部オススメPS5、PS4＆Switch新作ゲーム9選！

対応機種:PS5/PS4/Xbox Series X|S/PC(Steam)発売日:2024/8/29ジャンル:RPG価格:8,778円(税込)メーカー:スクウェア・エニックス

「聖剣」と「マナ」を巡る、愛をテーマにしたストーリーが魅力の「聖剣伝説」シリーズ約17年ぶりの最新作。選ばれた御子として、世界に満ちるマナの循環を支えるために魂を捧げるヒナと、マナの樹へ向かう彼女を守る主人公・ヴァルのストーリーが描かれる。本作は「セミオープンフィールド」であり、プレイヤーが広大なフィールドを自由に動き回れるほか、ダンジョンをはじめ探索しがいのあるスポットがたくさん用意されている。ほかにも、精霊の力を使ったバトルや、「聖剣伝説」シリーズの楽曲を多数手がけてきた豪華クリエイター陣による、全100曲にも及ぶBGMも見逃せない。

対応機種:PS5/Xbox Series X|S/PC(Steam)発売日:2024/8/20 ※Xboxは発売日未定ジャンル:アクションRPG価格:通常版 7,590円(税込)デジタルデラックス版 8,580円(税込)メーカー:Game Science Interactive Technology Co., Ltd.

中国神話と四大奇書のひとつに数えられる「西遊記」をベースにしたアクションRPG。プレイヤーは「天命人」と呼ばれる存在となり、広大な世界を旅しながら、古い伝説に隠された真相に迫っていく。本作では多彩なバトルスタイルが取れるのも魅力。基本となる「棍術」に加えて、「法術」や「天賦」などさまざまな能力があり、それらを駆使するのが勝利の秘訣となる。

対応機種:PS5/PS4/Switch/Xbox Series X|S/PC(Steam)発売日:2024/8/29ジャンル:アクション価格:8,470円(税込)メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

自分だけのガンプラを創って戦うアクションゲーム「ガンダムブレイカー」シリーズの最新作。頭や胴体、右腕、左腕に射撃武器など、全11種のパーツを自由に組み替えることで、オリジナルのガンプラを生み出せる。作り上げたガンプラはほかのガンプラと戦わせることができるだけでなく、ジオラマとして撮影することも可能。機体やフィールドのほか、ポーズやエフェクトなど細かい指定ができ、こだわりのシチュエーションをとことん追求することもできる。

