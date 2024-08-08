¡Ú¥µ¥Ã¥«ー¡ÛµÜËÜ¤ÎJ1½é¥´ー¥ë¤Ê¤É¤Ç¿·³ã¤¬2ÅÀ¤òÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡Ä½ªÈ×¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ìÈØÅÄ¤È2-2
¥µ¥Ã¥«ーÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï7Æü¡¢¥Ûー¥à¤Ç¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ÈÂÐÀï¡£¥¢¥ë¥Ó¤Ï£²ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì£²－£²¤Î°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£²½µ´Ö°Ê¾å¤ÎÃæÃÇ´ü´Ö¤ò¶´¤ß¥êー¥°Àï¤¬ºÆ³«¤·¡¢¥Ûー¥à¤Ç¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ò·Þ¤¨·â¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ó¡£ÀèÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥ë¥Ó¤Ç¤·¤¿¡£
Á°È¾14Ê¬¤Ë½©»³¤ÎÉâ¤µå¤Î¥Ñ¥¹¤òµÜËÜ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ìー¡ªµÜËÜ¤Î°ÜÀÒ¸å½é¡¢¤½¤·¤Æ£Ê£±½é¥´ー¥ë¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤·¤«¤·¸åÈ¾¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥êー¥°ÆÀÅÀ¿ô2°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤ëÈØÅÄ¡¦¥¸¥ãー¥á¥¤¥ó¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡Ä2ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ó¤Ï²¼°ÌÁê¼ê¤Ë°ú¤Ê¬¤±¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡Àá¤Ï8·î12Æü¤Ë¥Ûー¥à¤ÇµþÅÔ¥µ¥ó¥¬£Æ£Ã¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£