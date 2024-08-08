GALLERIA「祇（くにつがみ）：Path of the Goddess 推奨ゲーミングPC」販売開始購入特典はオリジナル壁紙
【祇（くにつがみ）：Path of the Goddess 推奨ゲーミングPC】
8月8日 発売
価格：167,979円～
CPU：インテル Core i7-14700F
CPU：インテル Core i5-14400F
CPU：インテル Core i7-13700H
8月8日 発売
価格：167,979円～
サードウェーブのゲーミングPCブランド「GALLERIA（ガレリア）」は、「祇（くにつがみ）：Path of the Goddess 推奨ゲーミングPC」の販売を全国のコンピューターショップ「ドスパラ」各店舗、および「ドスパラ」通販サイトにて8月8日より開始した。価格は167,979円から。
今回発売されたのは、神楽戦略活劇ゲーム「祇（くにつがみ）：Path of the Goddess」のゲームプレイに必須の要件定義に沿って選定されたデスクトップとノートの全3機種。実際のゲームでプレイし検証、カプコン独自の基準を満たしているため、快適にプレイすることができる。また、購入特典としてオリジナル壁紙がついてくる。
オリジナル壁紙
「祇（くにつがみ）：Path of the Goddess 推奨ゲーミングPC」発売製品
デスクトップPC
GALLERIA XA7C-R47 祇：Path of the Goddess 推奨ゲーミングPC
価格：269,980円
CPU：インテル Core i7-14700F
GPU：GeForce RTX 4070
メインメモリ：32GB DDR5
ストレージ：1TB Gen4 NVMe SSD
□製品ページ
GALLERIA RM5C-R46 祇：Path of the Goddess 推奨ゲーミングPC
価格：167,979円
CPU：インテル Core i5-14400F
GPU：GeForce RTX 4060
メインメモリ：16GB DDR5
ストレージ：500GB Gen4 NVMe SSD
□製品ページ
ノートPC
GALLERIA XL7C-R45-5 祇：Path of the Goddess 推奨ゲーミングPC
価格：184,980円
CPU：インテル Core i7-13700H
GPU：GeForce RTX 4050 Laptop GPU
メインメモリ：16GB
ストレージ：500GB Gen4 NVMe SSD
□製品ページ
※2024年8月8日（木）時点の価格です。価格は随時変更されます。
(C)CAPCOM