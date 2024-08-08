¡ÖÂçºä¤Î¿Ø¡×¤ÎäÆ¾ëÀï¤Ï´ûÄêÏ©Àþ¤À¤Ã¤¿¡©¿¿ÅÄ¿®ÈË¤ÎÀèÀ©¹¶·â¤Î¼çÄ¥¤Ë´Ø¤¹¤ë¸í²ò¤ò¸¡¾Ú
äÆ¾ëÀï¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¯Áª¤Ð¤ì¤¿¡©
Âçºä¤Î¿Ø¤ÇÆÁÀî²È¹¯¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤ÎÊ¼¡Ê¤Ò¤Î¤â¤È¤¤¤Á¤Î¤Ä¤ï¤â¤Î¡Ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿Éð¾¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¿®Ç»¹ñ¾åÅÄ½Ð¿È¤Î¿¿ÅÄ¿®ÈË¡Ê¤µ¤Ê¤À¡¦¤Î¤Ö¤·¤²¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢Âçºä¤Î¿Ø¤Ï·ÄÄ¹19Ç¯(1614)¡¢½¨µÈË´¤¸å¤ÎË¿Ã²È¤Ë°úÆ³¤òÅÏ¤¹¤Ù¤¯¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤¬»Å³Ý¤±¤¿¹çÀï¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñ¤ÎÂçÌ¾¤òÆ°°÷¤·¤¿Ìó20Ëü¤â¤ÎÆÁÀî·³¤ËÂÐ¤·¡¢Ë¿Ã·³¤ÏÏ²¿Í¼çÂÎ¤ÎÌó10Ëü¤Ç¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÎÄÌÀâ¤Ç¤Ï¡¢¿®ÈË¤ÏÊ¼ÎÏ¤Ë¾¡¤ëÆÁÀî·³¤Îµ¤Àª¤òÀ©¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ÀèÀ©¹¶·â¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶á¹¾¹ñÀ¥ÅÄ(¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»ÔÀ¥ÅÄ)¤ËËÉ±ÒÀþ¤òÉß¤¡¢¤³¤ÎÃÏ¤ÇÆÁÀî·³¤ò·Þ·â¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÀ¾¹ñ¤ÎÂçÌ¾¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢Å¨¤ÏÀï°Õ¤òÁÓ¼º¤¹¤ë¤À¤í¤¦--¡£¿®ÈË¤Ï¸åÆ£ËôÊ¼±Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ë¿Ã²È¤Î½Å¿Ã¤¿¤Á¤Ë¤½¤¦¼çÄ¥¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤³¤ì¤Ë¡¢ÆÁÀîÊý¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤Ç¤¢¤ë¾®È¨·Ê·û¤¬È¿È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¿Ã¤Î½Å¿Ã¤â¡¢Ï²¿Í¤Ç¤¢¤ë¿®ÈË¤¿¤Á¤Î¹Í¤¨¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤µ¤º¡¢Àï¤¤¤ÏäÆ¾ëÀï¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÄÌÀâ¤Ï¸½ºß¤Ï¤¹¤Ç¤ËÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¿ÅÄ¿®ÈË¡Ê¹¬Â¼¡ËÁü
¤Þ¤º¡¢¾®È¨¤Ë¤è¤ëË¸³²¤òµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¿ÅÄ²È¤Ë´Ø¤¹¤ë¸åÀ¤¤Î»ËÎÁ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤Ã¤Æ¾®È¨¤¬Âçºä¤Î¿Ø¤Ç¤É¤¦Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤½¤â¤½¤âÂçºä¾ë¤Ë¤¤¤¿¤Î¤«¤¹¤é¤âÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£
²¾¤Ë¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾®È¨¤Ï²¼µéÉð»Î¤Ç¿ÈÊ¬¤¬Äã¤¯¡¢·³µÄ¤Ë¤â½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èà¤Ï¡¢Ë¿Ã¤Î½Å¿Ã¤¿¤Á¤òÀâÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ï²¿Í¼çÂÎ¤ÎÀèÀ©¹¶·â¤Î´í¤¦¤µ
»ËÎÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢äÆ¾ëÀï¤Ï½Å¿Ã¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë°ìÊýÅª¤Ê·èÄê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¹¾¸Í»þÂå½é´ü¤ÎÁµÁÎ¡¦¶âÃÏ±¡¿òÅÁ¤Ë¤è¤ë¡ØËÜ¸÷¹ñ»ÕÆüµ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Ï²¿Í¤ÎÊý¤«¤é¾ë¤Ë°ú¤äÆ¤Ã¤¿¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
18À¤µª½éÆ¬¤Ë´°À®¤·¤¿²È¹¯¤ÎÅÁµ¡ØÎõÁÄÀ®ÀÓ¡Ù¤Ç¤â¡¢äÆ¾ë¤Î½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿¸å¤Ë¿®ÈË¤¬ÀèÀ©¹¶·â¤ò¸¥ºö¤·¤Æ¡¢äÆ¾ëÇÉ¤ÎËôÊ¼±Ò¤¬°Û¤ò¾§¤¨¤¿¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ç½ø¤¬µÕ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¸å¼Ô¤Ï»þÂå¤¬²¼¤ë»ËÎÁ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â½Å¿Ã¤¿¤Á¤ÎÌµÍý²ò¤«¤éäÆ¾ëÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÄÌÀâ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î·ë²Ì¡¢äÆ¾ëÀï¤Ë·¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
äÆ¾ëÀï¤Ï´ûÄêÏ©Àþ¤À¤Ã¤¿¡©
Ë¿Ã·³¤ÎÆâ¾ð¤ò´Õ¤ß¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤â¤Ï¤¸¤á¤«¤éäÆ¾ëÀï¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Àè¤Ëµó¤²¤¿¡ØËÜ¸÷¹ñ»ÕÆüµ¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ë¿Ã²È¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤¤¿¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î¼¡ÃË¡¦¿®Íº¤¬¡¢³«ÀïÄ¾Á°¤ËÂçºä¾ë¤«¤éÆ¨Ë´¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÇ÷¤ëÅ¨·³¤Ë¶²ÉÝ¤·¤¿¤È¤â¡¢¸µ¤«¤éÆÁÀî²È¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²È¿Ã¤«¤éÃ¦Áö¼Ô¤¬½Ð¤¿¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ë¿Ã²È¤¬½Ð¼«¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Ï²¿ÍÀª¤ò¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âçºå¾ë
Àï¤¤¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¤»þ´ü¤Î»ËÎÁ¤Ç¤¢¤ë¡ØÅöÂåµ¡Ù(1624¡Á44)¤Ë¤â¡¢Ë¿ÃÊý¤¬ÃÄ·ë¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ³«Àï½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¤¤¤¦µ½Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½Å¿Ã¤¿¤Á¤¬Ï²¿ÍÀª¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤äÆ¨Ë´¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢´Æ»ë¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÌîÀï¤òºÎ¤ë¤Î¤ÏÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ÅÏî´ÂçÌç»á¤Ê¤É¤Î°ìÉô¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ï¡¢¿®ÈË¤äËôÊ¼±Ò¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Ï²¿ÍÀª¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
äÆ¾ë¸å¡¢Ë¿Ã²È¤ËÌ£Êý¤·¤¿Ï²¿Í¤¿¤Á¤«¤éÆ¨Ë´¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´ª°Æ¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÀ©¹¶·â¤òÁªÂò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»²¹Í»ñÎÁ¡§ÆüËÜ»Ë¤ÎÆæ¸¡¾Ú°Ñ°÷²ñ¡¦ÊÔ¡Ø¿Þ²òºÇ¿·¸¦µæ¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ»Ë¿ÍÊªÄÌÀâ¤Î¥¦¥½¡ÙºÌ¿Þ¼Ò¡¦2022Ç¯
²èÁü¡§photoAC,Wikipedia