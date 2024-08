クリス・プラットのストイックすぎる“ねこ(役)作り”動画公開！映画『ねこのガーフィールド』

世界中で愛されるアイコニックなオレンジ色のねこ“ガーフィールド”が新たな3Dアニメーション映画となって、この夏日本上陸!

映画『ねこのガーフィールド』が2024年8月16日(金)より全国の映画館にて公開されます。

8月8日の“世界猫の日”にちなんで、ガーフィールドの声優をつとめるクリス・プラットのストイックすぎる“ねこ(役)作り”動画が公開されました!

映画『ねこのガーフィールド』クリス・プラットの“ねこ(役)作り”動画公開

「猫の日」といえば、日本では鳴き声の語呂合わせで2月22日が一般的ですが、実は8月8日は「世界猫の日」!

動物愛護団体である国際動物福祉基金が2002年に制定し、<人間と猫の友情を深めあうとともに、猫に安全な生活を提供することを誓う日>とされています。

そんな「世界猫の日」に、本国アメリカで主人公・ガーフィールドの吹き替えを務めたハリウッドスター、クリス・プラットの役作りならぬ、“ねこ作り”映像が解禁!

神妙な面持ちで「猫とは何者か」「猫とは何か」「なぜ猫なのか」と問いかけるクリス。

カメラが引くと、ソファーに座るクリスが沢山の猫たちに囲まれており、何ともシュールな映像となっています。

続けて、全世界での認知度92%を誇る人気者のガーフィールドを演じるにあたって、「身体能力と好奇心と遊び心が要る」と解説。

猫がいたずらにコップを前足でテーブルから落として割ってしまうと、なんとクリスもその真似をしてコップを落として割ってしまう!

ノールックでコップを落とすところや、悪びれる素振りを一切見せないところまで見事なまでに猫になりきっている様子。

生活サイクルも猫に合わせて“食っちゃ寝の生活”を送るあまり、ドクターストップ寸前だったという話も!?

さらには、「半年はミャオしか言ってない」と衝撃発言も!

さすが、過去には役作りのために体重を半年で27キロも減量したこともあるというクリス。

ベッドの上で毛づくろいをしたり、猫のように手を使わずに水を飲んだりと、徹底した“ねこ作り”の甲斐あって、「本当に猫と通じ合えた」と真剣な表情でコメントしています。

『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』や『ジュラシック・ワールド』では鍛え上げられた肉体美を披露しており、ハリウッドきっての“ワイルド俳優”の屈強なイメージを大きく覆す完膚なきまでの猫っぷりにクリス本人も、「観客にも伝わるはずだ。アカデミー賞にも」と満足げな笑みを見せています。

映画「ねこのガーフィールド」作品紹介

タイトル:『ねこのガーフィールド』

原題:THE GARFIELD MOVIE

日本公開:8月16日(金)より全国の映画館で公開

US公開:2024年5月24日

監督:マーク・ディンダル『チキン・リトル』

キャスト:クリス・プラット『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズ、『ジュラシック・ワールド』シリーズ/サミュエル・L・ジャクソン『アベンジャーズ』シリーズ/ハンナ・ワディンガム『レ・ミゼラブル』

配給:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

映画館に一歩踏み込んだ瞬間からもう、“予測不能な大冒険”が始まる!

感想トークが尽きることのない、この夏一番の大冒険が待っています。

映画『ねこのガーフィールド』は、2024年8月16日より全国公開です。

