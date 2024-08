2021年にアメリカでサービスを開始し、世界45ヶ国以上で展開するストリーミングサービス「Paramount+」で来年(2025年)、史上最大のスペース・エンタテインメント「スター・トレック」シリーズの最新作『スター・トレック:セクション31』の独占配信が決定した。あわせて主演のミシェル・ヨー演じる悪逆非道な主人公フィリッパ・ジョージャウを映し出した特報が解禁となった。

地球をはじめとするさまざまな惑星出身の人種も文化も異なる個性豊かなキャラクターと、宇宙を舞台とした壮大な世界観とストーリーで、世代を超えて多くの観客を魅了し、半世紀を超える歴史を持つ「スター・トレック」。待望の最新作で主演を務めるのは『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』(22年)で主演を務め、「第95回アカデミー賞」で主演女優賞をアジア人として初めて受賞したミシェル・ヨー。彼女が演じるのはオリジナル「スター・トレック」シリーズの約10年前を舞台にしたドラマシリーズ「スター・トレック:ディスカバリー」にも登場したフィリッパ・ジョージャウ。彼女は大量虐殺や拷問もいとわない悪逆非道な帝国皇帝でありながら、時として周りに無条件に救いの手を差し伸べる一面を持った人物で、そのミステリアスなギャップが多くのファンの心をつかむシリーズ屈指の人気キャラクターの一人だ。解禁された映像では、帝国に忠誠を誓う若き日のジョージャウと、〈セクション31〉と呼ばれる非合法のスパイ活動を行う秘密組織で暗躍するジョージャウの現在の姿が映し出される。ゴージャスな衣装を身に纏い〈セクション31〉の仲間と思われる個性豊かなキャラクターたちの反発を、不敵な笑みと不遜な言葉で華麗にかわす姿からはジョージャウのミステリアスな存在感を感じさせる。一方で、武器を持った敵をなぎ倒すキレキレの戦闘も披露しており、数々のアクション作品に出演経験のあるミシェル・ヨーのアクションにも期待が高まる。さらにジョージャウは「過去からは逃れられない」と忠告を受け、これまで明らかになっていなかった彼女の過去が明かされることに。彼女はいかにして帝国の皇帝へと成りあがったのか?そしてなぜ数百万人もの国民を殺戮する暴君へと変貌を遂げたのか?衝撃の真実が明かされるまで見逃せないシリーズになりそうだ。本作の製作陣には、これまでの「スター・トレック」シリーズや大ヒット作品などに携わってきたハリウッドを牽引する実力者が集結。エグゼクティブプロデューサーには、2009年の映画『スター・トレック』の脚本と製作総指揮を務めて以来ドラマシリーズも手掛け、映画『ミッション:インポッシブル3』(06年)や『アメイジング・スパイダーマン2』(12年)の脚本などを務めるアレックス・カーツマン。「スター・トレック:ディスカバリー」でも脚本を務めたクレイグ・スウィーニーと、監督を務めたオラトゥンデ・オスンサンミが本作でも脚本と監督を担う。「Paramount+」のサービスは「WOWOWオンデマンド」と「J:COM STREAM」、「Prime Video」にて提供中。TM & (C) 2024 CBS Studios Inc. STAR TREK and related marks and logos are trademarks of CBS Studios Inc. All Rights Reserved.