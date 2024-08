ディズニーストアに、ディズニー&ピクサー映画『リメンバー・ミー』をモチーフにしたファッションアイテムや雑貨などの新コレクションが登場!

メキシカンデザインと刺しゅうがポイントのファッションアイテムや雑貨などのほか、「うるぽちゃちゃん」もラインナップされています☆

ディズニーストア ディズニー&ピクサー映画『リメンバー・ミー』グッズ

発売日:2024年8月13日より順次

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

『リメンバー・ミー』は、陽気でカラフルな“死者の国”を舞台に“家族の絆”を描いたディズニー&ピクサー作品。

色鮮やかなガイコツやオレンジ色のマリーゴールド、ギターなどをモチーフに、映画の世界観を表現したメキシカンテイストなデザインのアイテムが揃います。

ラインナップは、背中の刺しゅうがインパクト抜群の半袖シャツやオレンジ色のポンポンがアクセントのかごバッグといったファッションアイテムをはじめ、ステンレスタンブラー、巾着、お手持ちのスマートフォンケースやノートに貼って楽しめるステッカーなど日常を彩る雑貨を展開。

そのほか、折りたたみ傘やエコバッグ、ミニタオルなどおでかけ先でも活躍するアイテムもラインナップされています。

また、「うるぽちゃちゃん」から『リメンバー・ミー』のキャラクターをモチーフにしたぬいぐるみが新登場!

ミゲルやノラ犬のダンテ、ペピータのぬいぐるみが仲間入り。

白いギターを持っているミゲルや、長い舌を垂らしているダンテ、カラフルなペピータなど、それぞれのキャラクターの細かな特徴を表現した愛らしいぬいぐるみになっています☆

かごバッグ ディズニー&ピクサー『リメンバー・ミー』

価格:6,800円 (税込)

愛と音楽あふれるカラフルな<死者たちの世界>を描いたディズニー&ピクサー作品『リメンバー・ミー』デザインのかごバッグ。

明るい色味のかごバッグにカラフルなモチーフがあしらわれた印象的なデザインです。

オレンジ色の大きなポンポンがインパクト抜群で、メキシコを舞台にした作品らしいデザインに。

見た目だけでなく実用性も◎

目隠し効果のある巾着仕様が便利で、500mlペットボトルを入れても巾着紐を絞って収納することができます。

生地の総柄にも注目!

半袖シャツ ディズニー&ピクサー『リメンバー・ミー』

価格:7,700円 (税込)

サイズ:フリーサイズ

バックスタイルがインパクト抜群の一着。

ミゲルやギターなどの一部は、本物の丁寧な刺しゅうで表現されています!

フロントデザインは、胸ポケットの上にも刺しゅうが施され、抜かりなしのお洒落なシャツになっています。

ショッピングバッグ・エコバッグ ポーチ入り ディズニー&ピクサー『リメンバー・ミー』

価格:2,900円 (税込)

大きな刺しゅうとオレンジ色のポンポンが目を引くポーチ。

中には横マチ付きのエコバッグが入っています。

バッグはカラフルな総柄プリント。ミゲル、ヘクター、エルネスト・デラクルスのキャラクターや楽器、草花モチーフがデザインされます。

バッグチャーム感覚でお手持ちのバッグにいつでも付けてもかわいい☆

折りたたみ傘 ポーチ入り ディズニー&ピクサー『リメンバー・ミー』

価格:4,000円 (税込)

黒の傘にオレンジ色のラインとプリント地のフリルが華やかさを添えるデザインの折りたたみ傘。

細かく描きこまれた楽器や草花が作品の世界観を表現しています。

カラフルなプリント柄は黒地によく映えます。

付属のポーチもお揃いのプリント柄で、持ち運びに便利な持ち手付き。

スッキリ、おしゃれに携帯できます。

ミニタオル ディズニー&ピクサー『リメンバー・ミー』

価格:1,700円 (税込)

サイズ:約 縦25×横25(cm)

音符や草花などのカラフルなモチーフがミゲルを彩る華やかなデザイン。

丁寧に織られたシェニール織りはしっかりとした厚みがあって肌触りが良く、手に触れるたびにリッチな気分にさせてくれます。

ステンレス ホルダー付き ディズニー&ピクサー『リメンバー・ミー』

価格:3,600円 (税込)

カラフルなイラストが印象的なタンブラー。

保温・保冷ができるステンレス製でドリンクの美味しい温度をキープします。

付属のホルダーをセットすれば、持ち運びに便利!

ホルダーはモノトーンのデザインになっています。

カラフルな世界観を表現したグッズが登場。

ディズニーストア ディズニー&ピクサー映画『リメンバー・ミー』グッズの紹介でした。

