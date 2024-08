(MCU)『&ウルヴァリン』には、ヒュー・ジャックマンとは別の俳優によるウルヴァリンの変異体が登場する。短い出番ながらファンを驚かせる演出となったが、実はこの俳優、スクリーンに登場していた“あるモノ”のせいで、撮影後に体調を崩してしまっていたのだそうだ。そのモノとは一体……?

この記事には、『デッドプール&ウルヴァリン』のネタバレが含まれています。

この記事には、『デッドプール&ウルヴァリン』のネタバレが含まれています。

『デッドプール&ウルヴァリン』序盤、デッドプールが異世界のウルヴァリンを探す場面では、ヘンリー・カヴィルがウルヴァリンの変異体としてサプライズ登場を果たした。たくましい筋肉と眩しい白タンクトップ、ワイルドな顎髭に葉巻。DC映画での爽やかで清らかなスーパーマン役の印象とは一変、男臭いウルヴァリン姿のギャップに驚いたファンも多いだろう。

この投稿をInstagramで見る

劇中ではほんの少しだけの登場となったカヴィルだが、撮影では意外にも大変な苦労があったそうだ。カヴィルは撮影中、常に筋肉をパンプアップさせていなければならなかったばかりでなく、ずっと火をつけた葉巻を咥えていなければならなかったのだと、ショーン・レヴィ監督は米に話している。

可哀想なことに、カヴィルはこの日8時間も葉巻の煙を吸い続けていたため、翌日は胃を痛めてしまったのだそうだ。そんな過酷な撮影をやり遂げてくれたカヴィルのことを、レヴィ監督は讃えている。

すでに語られていたところによれば、カヴィルへの出演オファーは彼がワーナー・ブラザースからスーパーマン役を降ろされてから少し後のタイミングだったそう。カヴィル登場のアイデアが浮かんでから、快諾の返事が戻ってくるまで、わずか15分しかかからなかったというから驚きだ。この時カヴィルは、まさか8時間も葉巻を咥え続けることになるとは思いもしなかっただろう……。

Source:

The post first appeared on .