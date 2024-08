RIIZE、日本1stシングル「Lucky」全15形態の詳細を公開！購入者限定イベントも決定

RIIZEの日本デビュー作となる9月5日発売の日本1stシングル「Lucky」の商品詳細が公開となった。こちらのシングルは「“幸運(Lucky)”は、“It's up to us”=僕ら次第!」というメッセージが込められているタイトル曲の「Lucky」、楽しげな笑い声と話し声から始まるカップリング曲の「Be My Next」、そして「もし違う人生を生きたとしても、必ず君に出会って恋をする」という思いが綴られた真っ直ぐなラブソングの「Same Key」の3曲入り。

今作は、日本デビューシングルのために特別に撮り下ろされた36Pフォトブック付の初回生産限定盤A、「Lucky」ミュージックビデオとビハインド映像を約30分間に渡り収録したDVD付の初回生産限定盤B、さらに通常盤に加え、日本デビュー特別バージョンとして7inchレコードサイズ紙ジャケット特別仕様でお届けするメンバーソロ6種の完全生産限定盤、さらに絵柄違いのメンバーソロ6種のUNIVERSAL MUSIC STORE限定盤の全15形態での発売が決定。各形態には、オリジナルフォトカードと、購入者限定イベント&グッズ特典への応募抽選に参加することができる抽選券(シリアルナンバー)が封入され、RIIZEの魅力を余すことなく伝える作品となっている。さらに、購入者限定イベント(封入シリアル当選者対象)情報とCDショップ別購入特典も解禁となった。購入者限定イベントは神奈川県某所にて2024年10月15日と16日の2日間開催予定。イベント概要等詳細は後日発表となる。

■リリース情報

RIIZE The 1st Japan Single「Lucky」

9月5日(木)発売

【初回生産限定盤A(CD+Photobook)】

品番:UPCH-89581

価格:1,800円(税込)(1,636円+税)

※三方背ケース付トールケース仕様

[CD]

1. Lucky

2. Be My Next

3. Same Key



[Photobook]

36P 撮り下ろしフォトブック



[封入内容]

・三つ折り歌詞ブックレット

・初回生産限定盤A ver. メッセージ入りソロフォトカード(全6種中ランダム1種)(W55mm×H85mm)

・購入者限定特典応募抽選券(シリアルナンバー)



【初回生産限定盤B(CD+DVD)】

品番:UPCH-89582

価格:1,800円(税込)(1,636円+税)

※トールケース仕様

[CD]

1. Lucky

2. Be My Next

3. Same Key



[DVD]

“Lucky” Music Video

Behind The Scenes



[封入内容]

・三つ折り歌詞ブックレット

・初回生産限定盤B ver. メッセージ入りソロフォトカード(全6種中ランダム1種)(W55mm×H85mm)

・購入者限定特典応募抽選券(シリアルナンバー)



【通常盤】

品番:UPCH-89585

価格:1,500円(税込)(1,364円+税)

[CD]

1. Lucky

2. Be My Next

3. Same Key



[封入内容]

・12P 歌詞ブックレット

・通常盤 ver. ユニットフォトカード(全15種中ランダム1種)(W55mm×H85mm)※初回プレス分のみ

・購入者限定特典応募抽選券(シリアルナンバー)※初回プレス分のみ



【完全生産限定盤】

価格:1,300円(税込)(1,182円+税)

※7inchレコードサイズ紙ジャケット特別仕様

[CD]

1. Lucky

2. Be My Next

3. Same Key



[封入内容]

・ピクチャーレーベル

・完全生産限定盤 ver. メッセージ入りソロフォトカード(全6種中ランダム1種)(W55mm×H85mm)

・購入者限定特典応募抽選券(シリアルナンバー)



SHOTARO ver. UPCH-89586

EUNSEOK ver. UPCH-89587

SUNGCHAN ver. UPCH-89588

WONBIN ver. UPCH-89589

SOHEE ver. UPCH-89590

ANTON ver. UPCH-89591



【UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤】

価格:1,300円(税込)(1,182円+税)

※7inchレコードサイズ紙ジャケット特別仕様

[CD]

1. Lucky

2. Be My Next

3. Same Key



[封入内容]

・ピクチャーレーベル

・UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 ver. メッセージ入りソロフォトカード(全6種中ランダム1種)(W55mm×H85mm)

・購入者限定特典応募抽選券(シリアルナンバー)



SHOTARO ver. PDCN-5110

EUNSEOK ver. PDCN-5111

SUNGCHAN ver. PDCN-5112

WONBIN ver. PDCN-5113

SOHEE ver. PDCN-5114

ANTON ver. PDCN-5115



【購入者限定イベント(封入シリアル当選者対象)】

<開催日程・会場>

2024年10月15日(火)神奈川県某所

2024年10月16日(水)神奈川県某所

※イベント概要等の詳細は後日発表いたします。



【CDショップ別購入者特典】

Amazon.co.jp:メガジャケ(完全生産限定盤各メンバーver.絵柄/240×240mm)(全6種中ランダム1種)

weverse shop JAPAN:ステッカー(55×91mm)(全1種)

HMV:スマホサイズステッカー(完全生産限定盤各メンバーver.絵柄)(全6種中ランダム1種)

セブンネットショッピング:ジャケットステッカー(通常盤絵柄/80×80mm)(全1種)

タワーレコード:フォトカード(完全生産限定盤各メンバーver.絵柄)(全6種中ランダム1種)

TSUTAYA RECORDS:ポスター(B3サイズ)(全1種)

UNIVERSAL MUSIC STORE:フォトカード(UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤各メンバーver.絵柄)(全6種中ランダム1種)

※商品に封入されている「UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 ver. メッセージ入りソロフォトカード」とは別の絵柄となります。

・6形態セット:フォトカード(UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤各メンバーver.絵柄コンプリートセット)

※対象商品:UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤および完全生産限定盤各メンバーver.の各セット商品

※それぞれ単品でカートに入れた場合は対象となりません。必ず<6形態セット>商品をご予約・ご購入ください。

・3形態セット:クリアファイル(A4サイズ)

※対象商品:初回生産限定盤A・Bおよび通常盤のセット商品

※それぞれ単品でカートに入れた場合は対象となりません。必ず<3形態セット>商品をご予約・ご購入ください。

楽天ブックス:ジャケットステッカー(初回生産限定盤B絵柄/55×91mm)(全1種)

その他一般店:ポストカード(全1種)



※各店舗でご用意している特典数量には限りがございますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※一部取り扱いのない店舗やECサイトがございます。また、一部法人では特典付/特典無での販売を行っております。ご購入の際はご利用のECサイトや店頭にて事前にご確認ください。



