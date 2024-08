現地時間の2024年8月7日(水)、トルコでオンラインゲーム・Robloxへのアクセスが遮断されました。これは同国によるInstagramへのアクセス遮断に続くものです。Roblox banned in Türkiye following nationwide Instagram block - Türkiye Todayhttps://www.turkiyetoday.com/turkiye/roblox-banned-in-turkiye-following-nationwide-instagram-block-37398/

Sosyal ağ platformları, ülkemizde geniş bir kesim tarafından habere erişim ile düşünce ve görüşlerin ifade edilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Aynı zamanda birçok ulusal ve uluslararası markanın reklam, pazarlama ve çeşitli ticari ilişkilerin geliştiği mecralardır. Bu tür… pic.twitter.com/Zj93vII9nZ— İstanbul Barosu (@istbarosu) August 7, 2024

4 reasons why Türkiye banned Roblox - Türkiye Todayhttps://www.turkiyetoday.com/turkiye/4-reasons-why-turkiye-banned-roblox-37404/Turkey’s Instagram ban unlawful, violates constitution, İstanbul bar says - Turkish Minutehttps://www.turkishminute.com/2024/08/07/turkey-instagram-ban-unlawful-violate-constitution-istanbul-bar-say/現地時間の2024年8月2日、トルコ政府がInstagramへのアクセスをブロックしたことを発表しました。トルコのアブドゥルカディル・ウラログル運輸・インフラ大臣は、「私たちはInstagramに対し特定の違反について警告しました。Instagramが法的なルールや公衆の感受性を無視した場合、私たちは積極的な介入を行います」「私たちはInstagramと連絡を取り合っており、Instagram側が私たちの要求に応じればすぐにブロックの解除を実施します。この国には法律と規則があるのです」と、Instagramへのアクセスを遮断した理由を述べています。トルコ政府がInstagramをブロックした理由としては、同国がイスラエルと武装組織・ハマスの紛争において、ハマス寄りの立場を示していることが挙げられています。トルコ政府が国内からInstagramへのアクセスを遮断、ハマス最高幹部の殺害に関する投稿が制限されたと主張 - GIGAZINEなお、トルコ政府によるInstagramへのアクセス遮断は違法であると、イスタンブールの弁護士会は声明を発表しています。イスタンブール弁護士会は「ソーシャルメディアプラットフォームへのアクセスをブロックするというトルコ政府の決定は、ドミノ効果を引き起こし、多くの個人や機関が商業的に損害を受ける可能性がある」と強調しました。加えて、Instagramへのアクセス遮断はトルコ憲法第25条と第26条、および欧州人権条約(ECHR)の第10条で保護されている「思想と表現の自由の権利」を侵害するものであると指摘しています。実際、トルコの法学教授とサイバー権利活動家が政府を相手に訴訟も提起しています。この訴訟において、原告側は「Instagramへのアクセス遮断はトルコの法律で保護されているはずの権利を侵害するものである」と主張しています。Turkish activists file lawsuit against government Instagram ban - JURIST - Newshttps://www.jurist.org/news/2024/08/turkish-activists-file-lawsuit-against-governments-instagram-ban/なお、トルコのウラログル運輸・インフラ大臣は、Instagramがトルコの規則と法律を順守すればアクセス遮断は直ちに解除されると発言しました。同氏によるとトルコの政府当局はInstagramの代表者と2024年8月の第1週と8月5日の2回にわたって会合しており、現状について協議したことも明かしています。Turkish official gives positive signals on Instagram | Newshttps://www.yenisafak.com/en/news/turkish-official-gives-positive-signals-on-instagram-3688755これに続いて、トルコでは子どもの間で絶大な人気を誇るRobloxへのアクセスもブロックされたことが明らかになっています。トルコの情報通信技術庁で働く職員によると、政府がRobloxへのアクセスを遮断した理由は「Roblox上で児童性的搾取と見られる不適切な性的コンテンツが報告されたから」だそうです。トルコのアダナ州にある検察庁が同問題に関する捜査を開始し、最終的に全国的な規制につながった模様。他にも、Robloxでは同性愛を促進するパーティーが開かれていたり、仮想通貨・robuxを配布するボットアカウントが散見されたりと、複数の問題が報告されています。なお、トルコのレジェップ・タイイップ・エルドアン大統領は表現の自由を抑圧していると度々非難されています。