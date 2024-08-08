表紙＆巻頭カラーに「リアル」が登場！「週刊ヤングジャンプNo.36・37」は本日発売巻頭グラビアはいけちゃんさん
8月8日 発売
価格：460円
集英社は、マンガ雑誌「週刊ヤングジャンプ 2024年No.36・37」を8月8日に発売した。価格は460円。
表紙と巻頭カラーには、連載25周年を迎え、コミックス最新16巻が8月19日に発売される「リアル」が登場。また、「リアル」特集として「『リアル』祭り第4弾」、「障害者スポーツの真実」も掲載されるほか、「『リアル』25周年＆16巻発売記念プレゼント」も実施される。巻頭グラビアにはYouTuberのいけちゃんさんが登場。センターグラビアには若菜みささん、巻末グラビアには川道さらさんが登場する。特別付録には「リアル16巻コミックスかけかえカバー」と「制コレ24 8P小冊子」が付いてくる。
いけちゃんさん
そのほか、連載2周＆コミックス7巻発売記念の「4軍くん（仮）」とコミックス4巻記念の「ハッピーマリオネット」がカラー扉付きで掲載。特別読切には高橋いいよ氏の「逆光」と吉田ユウマ氏の「タツキとタマキ」が掲載される。
さらに、創刊45周年記念×「リアル」新刊発売記念として、「週刊ヤングジャンプ 2024年No.36・37」を購入するとローソン・HMV限定で「リアル」（井上雄彦氏）の特製クリアファイルが付いてくる。
ローソン・HMV限定「リアル」特製クリアファイル
□「週刊ヤングジャンプ」のページ
＼創刊45周年×新刊記念／- ローソン (@akiko_lawson) August 7, 2024
『ヤングジャンプ36・37号』を買うとローソン・HMV限定で「リアル」(井上雄彦)の特製クリアファイルが付いてきます(^^)#ローソン #ヤンジャンhttps://t.co/uWPVn4d6Nj pic.twitter.com/k7JZYIUyCq
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