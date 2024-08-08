【週刊ヤングジャンプ 2024年No.36・37】
8月8日 発売
価格：460円

　集英社は、マンガ雑誌「週刊ヤングジャンプ 2024年No.36・37」を8月8日に発売した。価格は460円。

　表紙と巻頭カラーには、連載25周年を迎え、コミックス最新16巻が8月19日に発売される「リアル」が登場。また、「リアル」特集として「『リアル』祭り第4弾」、「障害者スポーツの真実」も掲載されるほか、「『リアル』25周年＆16巻発売記念プレゼント」も実施される。巻頭グラビアにはYouTuberのいけちゃんさんが登場。センターグラビアには若菜みささん、巻末グラビアには川道さらさんが登場する。特別付録には「リアル16巻コミックスかけかえカバー」と「制コレ24 8P小冊子」が付いてくる。

いけちゃんさん

　そのほか、連載2周＆コミックス7巻発売記念の「4軍くん（仮）」とコミックス4巻記念の「ハッピーマリオネット」がカラー扉付きで掲載。特別読切には高橋いいよ氏の「逆光」と吉田ユウマ氏の「タツキとタマキ」が掲載される。

　さらに、創刊45周年記念×「リアル」新刊発売記念として、「週刊ヤングジャンプ 2024年No.36・37」を購入するとローソン・HMV限定で「リアル」（井上雄彦氏）の特製クリアファイルが付いてくる。

ローソン・HMV限定「リアル」特製クリアファイル

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