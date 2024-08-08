Î©·ûÂåÉ½Áª 9·î23Æü¤Ë ¼¡¤Î½°±¡Áª¤Ç¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¤Ë¸þ¤±ÅÞ¤ÎÂ¸ºß¥¢¥Ô¡¼¥ë¤«
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÂåÉ½Áªµó¤¬9·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¤ÎÆüÄø¤Ë¶á¤Å¤±¡¢¼¡¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¤Ë¸þ¤±ÅÞ¤ÎÂ¸ºß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿À¯ºöµÄÏÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢À¯¸¢¤òÇ¤¤»¤ÆÂç¾æÉ×¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÍ¸¢¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂåÉ½Áªµó¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦²¬ÅÄ´´»öÄ¹¡Ë
¡¡8·î7Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÀôÂåÉ½¤ÎÇ¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦ÂåÉ½Áª¤ò9·î7Æü¹ð¼¨¡¢23ÆüÅê³«É¼¤ÎÆüÄø¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£9·î²¼½Ü¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤Ë¶á¤Å¤±¤¿·Á¤Ç¡¢²¬ÅÄ´´»öÄ¹¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤¬ÁíÍý¤È¤·¤Æ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤«¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤ÇÆüÄø¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬Èæ³Ó¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÁÀ¤¤¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¸½¿¦¤ÎÀôÂåÉ½¤¬ºÆÁª¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢»ÞÌî¹¬ÃËÁ°ÂåÉ½¤¬Î©¸õÊä¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌîÅÄ¸µÁíÍýÂç¿Ã¤ò¿ä¤¹À¼¤Ê¤É¤â¤¢¤êÎ©¸õÊä¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂåÉ½Áª¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¸þ¤±¶¦»ºÅÞ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤Ï¤¸¤á¤Û¤«¤ÎÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤Î¤¢¤êÊý¤Ê¤É¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë