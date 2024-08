by Alpha Photoオンライン掲示版サイトのRedditは、2024年第2四半期(4〜6月)の決算報告書を2024年8月6日に公開しました。この決算報告でRedditの最高執行責任者(COO)であるジェン・ウォン氏が、Redditに検索広告や有料コンテンツを導入する可能性を示唆しました。Reddit considers search ads, paywalled content for the future | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2024/08/reddit-mulls-showing-ads-in-more-places-paywalled-subreddits/Reddit CEO Suggests Some Subreddits Could Be Paywalled - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2024/08/07/reddit-paywalled-subreddits/2024年第2四半期におけるRedditの総収益は前年同期比で54%増となる2億8120万ドル(約411億円)でした。純利益は▲1010万ドル(約14億7700万円)で赤字でしたが、前年同期の▲4110万ドル(約60億800万円)と比べると赤字の規模は小さくなったといえます。Redditの収益が改善された一因が広告収益です。2023年6月にRedditはAPIを有料化し、サードパーティー製アプリの大半が提供停止を余儀なくされました。RedditのAPI有料化でサードパーティー製アプリ消滅を危惧して一部コミュニティが抗議の非公開化を計画 - GIGAZINEユーザーからは大きな反発を受けた施策でしたが、Redditには公式アプリやウェブサイトへのアクセスを増やすことで広告収益を増加させる狙いがあったようで、実際に2024年第2四半期における広告収益は前年同期比41%増の2億5310万ドル(約370億円)で、総収益のおよそ90%を占めています。ウォンCOOは、広告収益を増やすためには「広告主が望む成果を、望む量と価格で見つけられることが重要」と語り、広告1件当たりの価値、すなわち広告主が平均1000インプレッション当たりに支払う費用を底上げするべきだと述べています。そのためにも、記事作成時点で広告がない場所にも広告を掲載するべきだとウォンCOOは主張しました。記事作成時点で広告がない場所で、特にユーザーの目に触れやすい場所の1つが「Redditのコメント内」です。ウォンCOOは、すでに広告枠をコメント内に設置するテストを実施中であることを強調しています。Redditがまるで一般ユーザーからの投稿に見える「フリーフォーム広告」を導入 - GIGAZINEまた、Redditのスティーブ・ハフマンCEOは、Redditの検索結果内に広告枠を販売することも考えているとのこと。ただし、それ以前にRedditの検索機能自体を改善することが必要だと考えているそうで、「AIを搭載した新たな検索結果ページをテストし、コンテンツを要約しておすすめし、ユーザーがReddit上の情報をより深く掘り下げ、新しいコミュニティを見つけられるようにします」とハフマンCEOは述べました。さらに、ハフマンCEOは「有料コンテンツの提供」も提案していますが、具体的にどういった内容になるのかは明らかにしませんでした。ハフマンCEOは「Redditというプラットフォームを拡張するものであり、既存のRedditを食い物にすることはありません」と述べており、これまで無料で閲覧できていた内容にペイウォールをかけるような施策ではないことをアピールしています。Redditの広報担当者であるティム・ラスシュミット氏はIT系ニュースサイトのArs Technicaに対して「過去にプレミアムプランユーザー限定サブレディットのr/goldloungeを提供し、ユーザーから好評を得たことがあります。これからは独占コンテンツやプライベートエリアなどを用意できる新しいタイプのサブレディットが作られるようになります」と説明しています。つまり、有料プランのユーザーだけが閲覧できるサブレディットを作成したり、サブレディット内に有料プランユーザーだけがアクセスできるような場所を作れるようにしたりといったアイデアが検討されている模様。なお、上述のAPI有料化で多くのユーザーやサブレディットがRedditに対して大規模な抗議活動を展開しましたが、2024年第2四半期におけるRedditの1日当たりのアクティブユニークユーザー数は9120万人で、結果として前年同期比で51%の増加となったと報告されています。