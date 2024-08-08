「HI-METAL R VF-19改 ファイヤーバルキリー対応 サウンドブースター」の予約受付が8月9日16時よりプレミアムバンダイで開始
【HI-METAL R VF-19改 ファイヤーバルキリー対応 サウンドブースター】
予約受付：8月9日16時～開始
商品発送：2025年2月 予定
価格：6,600円
【「HI-METAL R VF-19改 ファイヤーバルキリー対応 サウンドブースター」主な商品内容】
予約受付：8月9日16時～開始
商品発送：2025年2月 予定
価格：6,600円
BANDAI SPIRITSは、「HI-METAL R VF-19改 ファイヤーバルキリー対応 サウンドブースター」の予約受付を8月9日16時よりプレミアムバンダイで開始する。価格は6,600円。
本商品は、アクションフィギュア「HI-METAL R VF-19改 ファイヤーバルキリー」（別売り）に対応した「サウンドブースター」。ファイター形態時にも「サウンドブースター」をジョイント出来るパーツが付属する。専用台座を使用することで飛行状態や、合体シークエンスのイメージも再現できる。
なお、「HI-METAL R VF-19改 ファイヤーバルキリー」は、TVアニメ「マクロス7」の主人公「熱気バサラ」の機体「VF-19改 ファイヤーバルキリー」を立体化したもの。8月10日より一般店頭販売される。価格は14,300円。
【「HI-METAL R VF-19改 ファイヤーバルキリー対応 サウンドブースター」主な商品内容】
・サウンドブースター
・ファイター用ジョイントパーツ
・専用台座一式
※「HI-METAL R VF-19改 ファイヤーバルキリー」は付属しません。
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