¸¶ÅÀ¤ÏÁêËÐ¡¢°µÎÏ¤«¤±Á°¤Ø¡áÆü²¼¡¢Âç°ìÈÖ¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡½¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡Ì¸ÞÎØ¡Í
¡¡¾¡¼Ô¤À¤±¤Ëµö¤µ¤ì¤ë¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥é¥ó¡£
¡¡Æü²¼¤ÏÆü¤Î´Ý¤ò¹¤²¡¢¥³¡¼¥Á¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ò¼þ²ó¤·¤¿¡£¡ÖÌÜÉ¸¤È¤¤¤¦¤«Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡£¥°¥ì¥³¥í¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ÏÁ°Æü¤Î£¶£°¥¥íµé¤ÎÊ¸ÅÄ·ò°ìÏº¤ËÂ³¤¯¶â¥á¥À¥ë¤Ç¡¢Æ±°ìÂç²ñ¤Ç¤ÎÆüËÜÀª£²¸Ä¤Ï£±£¹£¶£´Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ°ÊÍè£¶£°Ç¯¤Ö¤ê¡£¤·¤«¤âÀ¤³¦Åª¤ËÁØ¤Î¸ü¤¤£·£·¥¥íµé¤Ç¡¢¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¤Î£²£³ºÐ¤¬Âç»Å»ö¤ò¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò´Ó¤¤¤¿¡£·è¾¡¤Ç¤â³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¤¹¤°¤ËÁê¼ê¤ò²¡¤·¤Æ°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¡£Âç¤¤Êµ»¤Ï½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤âµÙ¤Þ¤ºÁ°¤Ø¡¢Á°¤Ø¡£Âè£±¥Ô¥ê¥ª¥É¤Ç¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Âè£²¥Ô¥ê¥ª¥É¤ËÆþ¤ë¤È¡¢°µÎÏ¤ò¼õ¤±Â³¤±¤¿¥¸¥ã¥É¥é¥¨¥Õ¡Ê¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡Ë¤ÎÆ°¤¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÆß¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Æü²¼¤Ï·ä¤òÆ¨¤µ¤º¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ÆµÕÅ¾¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç²¡¤·Â³¤±¡¢Áê¼ê¤ËÈ¿·â¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ÇÂÑ¤¨È´¤¤¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¶¯¤µ¤Î¸¶ÅÀ¤ÏÁêËÐ¤Ë¤¢¤ë¡£¾®³ØÀ¸¤ÇÁêËÐ¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³ØÂ´¶È¤Þ¤Ç¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£Â¹ø¤Î¶¯¤µ¡¢²¡¤¹ÎÏ¡¢Á°¤Ë½Ð¤ë°Õ¼±¤ÏÁêËÐ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¤â¤Î¡£º£Ç¯¤ÏÂçÁêËÐ¤Îº´ÅÏ¥±ÖÖÉô²°¤òË¬Ìä¤·¡¢ÎÏ»Î¤È·Î¸Å¤·¤¿¡£¡ÖÁê¼ê¤Î¿´¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÁ°¤Ë½Ð¤ë°µ¡£¤³¤ì¤¬ÆüËÜ¿Í¤ÎÀï¤¤Êý¤À¤È»×¤¦¡×¡£ÎÏ¤ÈÂÎ³Ê¤Ç¾å²ó¤ë³¤³°Àª¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤¦ÊýË¡¤ò¡¢¹ñµ»¤«¤é¸«¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤£¶Ê¬´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£Ì¾Á°¤Î¡Ö¾°¡×¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¹â¶¶¾°»Ò¤µ¤ó¤¬£²£°£°£°Ç¯¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØÍ¥¾¡Ä¾¸å¤Ë¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò¤Þ¤Í¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£°ÎÂç¤Ê¡ÖÀèÇÚ¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¤É¤ó¤Ê¥á¥À¥ë¤è¤ê¤â½Å¤¤¤·¡¢³Ê¹¥¤¤¤¤¡×¡£¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¹â¤ÎÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡