¥ß¥¹¥É¤Ï¤Ê¤¼Ž¢¤Ê¤ó¤«Ž¤¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¶õ´ÖŽ£¤Ê¤Î¤«
¶ÈÀÓ¤¬¹¥Ä´¤Ê¡¢¥ß¥¹¥É¤³¤È¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¡£¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¿Íµ¤¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¶õ´Ö¡×¤¬¤¢¤ë¡ÊÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë
¡ÖÊÙ¶¯¤¹¤ë¤È¤¡¢¤¤¤Ä¤â¶á½ê¤Î¥ß¥¹¥É¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤Í¡£Ä¹µï¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤â¤ª¤«¤ï¤ê¤Ç¤¤ë¤·¡×
21ºÐ¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¡¢U¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¸ì¤ë¡£
¥É¡¼¥Ê¥Ä¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Î¶ÈÀÓ¤¬¹¥Ä´¤Ç¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥À¥¹¥¥ó¤Î¶ÈÀÓ¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥¹¥É¤Î²÷¿Ê·â¤Î¸¶°ø¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£É®¼Ô¤Ï¤½¤Î°ì¤Ä¤ò¡¢¡Ö¼ÂÅ¹ÊÞ¤Î¡¢¶õ´ÖÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¡×¤Ëµá¤á¤¿¤¤¡£¡Ö¾ì½ê¡×¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤ß¤¬¡¢¥ß¥¹¥É¤Î¶ÈÀÓ¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÙ½Å¤Ê¤ëÃÍ¾å¤²¤Ç¤â¡¢¹¥Ä´¤Ê¶ÈÀÓ¤¬Â³¤¯
¤Þ¤º¡¢¥ß¥¹¥É¤Î¶áÇ¯¤Î¶ÈÀÓ¤ò³µ´Ñ¤·¤¿¤¤¡£
¥À¥¹¥¥ó¤Î2024Ç¯3·î´ü¤Î·è»»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¡¼¥É¥»¥°¥á¥ó¥È¤¬Ìó584.4²¯±ß¤Ç¡¢Á°´ü¤ÎÌó488.8²¯±ß¤«¤é19.6¡ó¤ÎÁý²Ã¡£ËÜ¶È¤Ç¤¢¤ëË¬ÈÎ¥»¥°¥á¥ó¥È¤¬¡¢Á°´üÈæ¤Ç0.9¡ó¤Î¸º¾¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ê¿ô»ú¤À¡£¥»¥°¥á¥ó¥ÈÍø±×¤âÁ°´ü¤ÎÌó54.7²¯±ß¤«¤é¡¢Ìó69.2²¯±ß¤Ë¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨ÊØµ¹¾å¡¢»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤ÆµºÜ¡Ë¡£
¡Ú²èÁü7Ëç¡Û¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤ª¤«¤ï¤ê´ò¤·¤¤¡×¡ÖÌÍÎà¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¡Ä¡£¶ÈÀÓ¤¬µÞ²óÉüÃæ¤Î¥ß¥¹¥É¡£¡Ö¤½¤¦¡¢¤½¤³¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¶õ´ÖÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤½¤Î±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤Î¹â¤µ¤À¡£2024Ç¯3·î´ü¤Ç¤Ï¡¢11.7%¤Ë¤â¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î±Ä¶ÈÍø±×Î¨10.7%¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£³°¿©»º¶È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¹â¤µ¤À¡£
¥À¥¹¥¥ó¤Î¥Õ¡¼¥É¥»¥°¥á¥ó¥È¡Ê¤Û¤Ü¥ß¥¹¥É¡Ë¤Î¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¿ä°Ü¡ÊÊÔ½¸ÉôºîÀ®¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¥ß¥¹¥É¤¬ÅÙ½Å¤Ê¤ëÃÍ¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢µÒÂ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£Ã±¤Ë°Â¤¤¤«¤é¥ß¥¹¥É¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥ß¥¹¥É¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Îã¤¨¤Ð´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢2022Ç¯2·î¤Þ¤ÇÀÇ¹þ121±ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2024Ç¯7·î¸½ºß¤Ç¤ÏÀÇ¹þ165±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Í¡¹¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¥ß¥¹¥É¤Î¶õ´Ö
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¥ß¥¹¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï²¿¤«¡£
·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¥ß¥¹¥É¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëºÝ¡¢¥ß¥¹¥É¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ä¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¤ÎÌÜ¿·¤·¤µ¤¬¡¢¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÈæÎ¨¤ÎÂ¿¤¤¥ß¥¹¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿»ý¤Áµ¢¤ê¼ûÍ×¤¬ÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î»ØÅ¦¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤Ë»ö¼Â¤À¤í¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢É®¼Ô¤¬ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥ß¥¹¥É¤Î¡Ö¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¤È¤¯¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¸å¡¢³¹¤Ë¿ÍÎ®¤¬Ìá¤ê¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¶õ´Ö¤ÎÎÉ¤µ¡×¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£°Õ³°¤È¡¢¥ß¥¹¥É¹¥Ä´¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£°Ê²¼¡¢¤½¤ó¤Ê¥ß¥¹¥É¤Î¶õ´Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò2¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ²òÀâ¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬¡¢
¡¥«¥Õ¥§¤È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÃæ´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¤À¤é¤À¤é¤¤¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¡×
¢¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡×´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¾¦ÉÊÄÄÎó
¤À¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¡¤Ç¤¢¤ë¡£¥ß¥¹¥É¤Ï¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥«¥Õ¥§¡×¤Î¤è¤¦¤Ê»È¤ï¤ìÊý¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËSNS¤ò¸«¤ì¤Ð¡Ö¥ß¥¹¥É¤Ç¥Æ¥¹¥ÈÊÙ¶¯¡×¤È¤«¡Ö¥ß¥¹¥É¤Ç»Å»ö¤·¤¿¡×¤Ê¤ó¤ÆÅê¹Æ¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ë¡£
¥Ö¥ì¥ó¥É¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ç¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÊÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë
¥ß¥¹¥É¤¬¥«¥Õ¥§Åª¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¡£Â¿¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¤ª¤«¤ï¤ê¤¬ÌµÎÁ¤Ê¤Î¤À¡£¥Ö¥ì¥ó¥É¥³¡¼¥Ò¡¼¡ÊÀÇ¹þ297±ß¡Ë¤òÍê¤á¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò²¿ÇÕ¤Ç¤â°û¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤³¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÇã¤Ã¤ÆÄ¹µï¤ò¤·¡¢ÊÙ¶¯¤ä»Å»ö¤ò¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢º£¤äºî¶È¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Wi-Fi¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¹â¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Â¾¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¥«¥Õ¥§¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥ß¥¹¥É¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ÎÈæÎ¨¤¬¹â¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Å¹Æâ¼«ÂÎ¤½¤Î¤â¤Î¤¬ËþÀÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÊÙ¶¯¤äºî¶È¤ò¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·ê¾ìÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÄ¹µïµÒ¡×¤Ï¡¢Å¹¤ÎÍø±×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢º£¸«¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¶ÈÂÖ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Å¹ÊÞ¤ËÍè¤ëµÒ¤Ø¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤¨¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤À¤é¤À¤é¤¤¤é¤ì¤ë¡×¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¿©»ö¥á¥Ë¥å¡¼¤¿¤Á
¥ß¥¹¥É¤Î¶õ´Ö¤òÆÃ°Û¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥«¥Õ¥§Åª¤ÊÂ¦ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥óÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤³¤ÇÄ¹µï¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â¿¤¯Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿Í¤â¡¢¡Ö¥ß¥¹¥É¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬°û¤á¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤±¤É¡¢¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤é°ûÃã¤ä¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤é¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¤äÌÍÎà¤ò¿©¤Ù¤Æ¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¿©»ö¤ÎÎÌ¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²¿¤«¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥ß¥¹¥É¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö½Á¤½¤Ð¡×¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢ÎÌ¤¬¹µ¤¨¤á¡£¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤¬´Ö¿©¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£¶ñ¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤ê¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥ê²¿¤«¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°û¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤À¤é¤Ã¤È²á¤´¤¹¤È¤¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
·Ú¿©¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¥ß¥¹¥É¤ÎÎÉ¤µ¤À¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤À¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿©¤ÙÊª¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¿©¤Ù¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¤Ç²á¤´¤¹¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¿©¤ÙÊª¤òÃíÊ¸¤·¤Ê¤¤¤È³ä¹â¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ»¤ò¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ò¡¢¤Á¤ç¤¦¤É²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¥ß¥¹¥É¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
µÕ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ï¥¸¥ï¥¸¥ï¤È¸º¾¯Ãæ¡£¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¤ÇÄ¹µï¤Ï¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¿å¤¬Ãí¤¬¤ì¤ÆÇö¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÖÃ±ÉÊÃíÊ¸¤À¤È³ä¹â¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¡ÊÊÔ½¸ÉôºîÀ®¡Ë
¶áÇ¯¤ÎÅÔ»Ô¶õ´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ°Â¤¤ÃÍÃÊ¤Ç¡Ö¤À¤é¤À¤é¤ÈÄ¹µï¡×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÆ³«È¯¤Ç³¹¤Î¹âµé²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¥Á¥§¡¼¥ó¥«¥Õ¥§¤ä¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢¥·¡¼¥·¥ã¤Ê¤É¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥Ë¡¼¥º¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ï¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤ò¡Ö¤»¤ó¤À¤é¡×¶õ´Ö¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥ß¥¹¥É¤Ï¤½¤ÎÂåÉ½Îã¤Ê¤Î¤À¡£
¥«¥Õ¥§¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡¢¤³¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤µ¡×¤¬¥ß¥¹¥É¤ÎÅ¹ÊÞ¶õ´Ö¤ÎÎÉ¤µ¤À¡£¤½¤ì¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ê¤Î¤À¡£
¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬ÊÂ¤Ö¡¢¤¢¤Î¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡×¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤
¥ß¥¹¥É¤Î¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤¬¢¡Ö¡Ø¥ï¥¯¥ï¥¯¡Ù´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¾¦ÉÊÄÄÎó¡×¤À¡£
¥ß¥¹¥É¤Ç¤Ï¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¥ì¥¸²£¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ù¤é¤ì¡¢µÒ¤Ï¤½¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òÁª¤Ö¡£
¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢¥¦¥£¥ó¥É¡¼¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¾¦ÉÊ¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÄÄÎó¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤³¤Î¹Ô°Ù¤Ï¡¢19À¤µª¤Î¥Ñ¥ê¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢¿Í¡¹¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤òÉ¬Í×¤Ê¤À¤±¾¦Çä¿Í¤«¤éÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾¦ÉÊ¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¿Í¡¹¤¬¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤é¤Î¡ÖÇã¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍßË¾¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£¡ÖÇã¤¤Êª¡×¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò¡¢¥¦¥£¥ó¥É¡¼¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¿¢¤¨ÉÕ¤±¤¿¤Î¤À¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥ß¥¹¥É¤ÎÄÄÎó¤Ï¡¢¤³¤Î¸¶»ÏÅª¤Ê¡ÖÇã¤¤ÊªÍßË¾¡×¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢»ä¤â¥ß¥¹¥É¤ÎÎó¤Ë¥È¥ì¡¼¤ò»ý¤ÁÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤¤¤í¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤ËÌÜ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢Çã¤¦Í½Äê¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Þ¤Ç¥È¥ì¡¼¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ë¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¶½Ê³¤¹¤ë¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤Î¤À¡£¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¾¤Î¥É¡¼¥Ê¥ÄÅ¹¤Ç¤â¾¦ÉÊ¤ÏÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤ï¤ê¤¢¤¤¡¢ÌÜÀþ¤è¤ê²¼¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤À¡£
¤½¤ì¤¬¥ß¥¹¥É¤À¤È¡¢ÌÜÀþ¤Î²¼¤«¤é¾å¤Þ¤Ç¡¢»ë³¦¤¬¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤ë¡£ÈÝ±þ¤Ê¤¯¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ë´Ù¤ë¤Î¤À¡£¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¿¤Á¤¬¡ÖÇã¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È»ä¤¿¤Á¤ò¡¢¸«¤Ä¤á¤Æ¤¯¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥Ê¥í¥°¤ÊÄÄÎó¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï´÷Èò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÈôË÷¤¬¾¦ÉÊ¤ËÈô¤Ö¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥ß¥¹¥É¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÄÄÎó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òÆ©ÌÀ¤Ê¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ÂÁ´¤È¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ÎÎ¾Êý¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÇã¤¤Êª¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡×¤Ï¡¢¶áÇ¯¤ÎDX²½¤Ç¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤ÏÌÜÅª¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤á·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤Ï¤½¤ì¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤À¤±¤À¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¥¦¥£¥ó¥É¡¼¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤è¤êÁ°¤Î¡¢»Ô¾ì¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡£»þÂå¤¬¿Ê¤ó¤À·ë²Ì¡¢¹ØÇãÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ìá¤Ã¤¿ÌÌ¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ß¥¹¥É¤Ë¤â¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿DX¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢´ë¶ÈÂ¦¤¬¸úÎ¨¤ò¹Í¤¨DX²½¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¡¢¡ÖÇã¤¤Êª¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤ªÅ¹¤âÉ¬Í×¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÌò³ä¤Î°ìÉô¤ò¥ß¥¹¥É¤ÏÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿Çã¤¤Êª¤Ë¤ª¤±¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥É¥ó¥¡¼¡×¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
DX²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸º¾¯Ãæ¤Î¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥É¥ó¥¡¼¤ÎÌÚ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼É½¡£¤·¤«¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»æ¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÃÖ¤«¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ÊÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë
Æ±Å¹¤Ç¤Ï¡¢ÌÚ¤Ç¤Ç¤¤¿Âç¤¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼É½¤¬¤ªÆëÀ÷¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤¬¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÊÑ¹¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬¸º¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¡¢»æ¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÈÊÂ¤Ù¤ÆÃÖ¤«¤ì¤ëÎã¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤â¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤Ë¤è¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿°ìÎã¤À¡£
¤¤¤¯¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤à¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸ÜµÒ¤ÏÇã¤¤Êª¤äÅ¹ÊÞ¶õ´Ö¤Ç¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥¹¥É¤Ï¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¥¦¥£¥ó¥É¡¼¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¤â¤¤¤¨¤ëÊýË¡¤Ç¡¢¤³¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥Ý¥¹¥È¥³¥í¥Ê»þÂå¤ÎÅ¹ÊÞ¤Î¤¢¤êÊý¡©
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥ß¥¹¥É¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¤È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ö¤À¤é¤À¤é¤¤¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¡×¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¶õ´Ö¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¡Ö¾ì½ê¡×¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¶õ´Ö¤Ø¤ÎÍÉ¤êÌá¤·¡×¤¬µ¯¤³¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¤¤Þ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥Ê¥í¥°¤Ë¤è¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎÁÊµá¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¹¥È¥³¥í¥Ê»þÂå¤ÎÅ¹ÊÞ¶õ´Ö¤Î°ì¤Ä¤Î¤¢¤êÊý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥ß¥¹¥É¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¶ÈÀÓ¤¬¹¥Ä´¤Ê¥ß¥¹¥É¡£¥É¡¼¥Ê¥Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¸½Âå¿Í¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤Ê¤É¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢É®¼Ô¤âËÜ¹Æ¤ò¼¹É®¤·¤¿¡ÊÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë
¡ÊÃ«Æ¬ ÏÂ´õ ¡§ ¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¥È¥¢¸¦µæ²È¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë