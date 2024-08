バンプレストブランドから、『築地銀だこ』のアミューズメント専用景品が登場!

今回は、2024年8月に登場する『築地銀だこ』のキャラクター「たこぼ〜」と人気メニューがモチーフになったマスコットフィギュアを紹介します。

バンプレスト「築地銀だこ めちゃもふぐっとぬいぐるみ〜たこぼ〜〜」「築地銀だこ マスコットフィギュア〜ぜったいうまい!!”まんまるたこ焼”〜」

全国に約500店舗を展開するたこ焼チェーン『築地銀だこ』の人気定番メニューをモチーフにした、ぬいぐるみやマスコットが登場!

『築地銀だこ』の「皮はパリッと、中はトロッと、たこはプリッと」とした出来立てでアツアツのおいしさを、アミューズメント施設でもお届けしたい!という開発担当の熱意のもと、『築地銀だこ』全面協力により商品化が実現しました。

築地銀だこ めちゃもふぐっとぬいぐるみ〜たこぼ〜〜

登場時期:2024年8月8日(木)より順次登場予定

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

種類:全1種

商品サイズ:約29cm

詳細はバンプレストナビをご確認ください:https://bsp-prize.jp/title/IP00006605/

©HotLand

『築地銀だこ』のキャラクター「たこぼ〜」がぬいぐるみになりました!

約29cmの存在感あるサイズ。

頭の爪楊枝も再現され、愛らしい眼差しが印象的。

『築地銀だこ マスコットフィギュア〜ぜったいうまい!!”まんまるたこ焼”〜』の小さい「たこぼ〜」と並べて飾ることもできます。

築地銀だこ マスコットフィギュア〜ぜったいうまい!!”まんまるたこ焼”〜

登場時期:2024年8月8日(木)より順次登場予定

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

種類:全4種

商品サイズ:約5cm

詳細はバンプレストナビをご確認ください:https://bsp-prize.jp/title/IP00006605/

「築地銀だこ」で人気の定番メニューがマスコットに。

「ぜったいうまい!!たこ焼」、「てりたま」、「チーズ明太子」、と人気キャラクター「たこぼ〜」の4種類です。

©HotLand

ゴム紐がついているので、カバンなどに付けるほか、揃えて舟盛に盛り付ければ、オリジナルのメニューの完成!

たくさん集めたくなるマスコットフィギュアです。

©HotLand

銀だこロゴをあしらったタグつきです。

いまにもおいしそうな匂いがただよってきそうなプライズグッズ!

バンプレスト「築地銀だこ めちゃもふぐっとぬいぐるみ〜たこぼ〜〜」は2024年8月8日(木)より、「築地銀だこ マスコットフィギュア〜ぜったいうまい!!”まんまるたこ焼”〜」は2024年8月8日(木)よりクレーンゲーム景品として順次登場予定です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 人気メニューがプライズ化!バンプレスト「築地銀だこ めちゃもふぐっとぬいぐるみ〜たこぼ〜〜」「築地銀だこ マスコットフィギュア〜ぜったいうまい!!”まんまるたこ焼”〜」 appeared first on Dtimes.