休暇を終えてマンチェスター・シティのトレーニング場に姿を現したケビン・デ・ブライネの髪型が話題となっている。アーリング・ハーランドに似た髪型で登場した様子を、シティの公式X(旧Twitter)が投稿している。



過去にはジャック・グリーリッシュ風の髪型も披露したこともあるデ・ブライネだが、チームメイトを連想させる髪型にSNS上では多くの反響を呼んだ。「ハーランドのイケメンバージョン」と投稿したファンがいたほか、「ハーランドのコピー? ガレス・ベイルじゃないの?」などのコメントも寄せられた。





"Oooooo, top knot!" @KevinDeBruyne trying something a little different! pic.twitter.com/iGBlCe5f7v