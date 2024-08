超特急が、8月8日に「Re-超特急」の特設サイトを公開した。「Re-超特急」とは、もっともっと超特急を知ってほしい!“超特急らしさ”をさらに広めたい!!超特急まだまだ素敵な曲あるぞ!!!という気持ちから、過去曲に“再び”焦点を当て、Re-mix&MashupとRe-ver.という二つのテーマで構成された企画となっている。改めて“超特急とは?”を追求し、グループを再定義、アップデート、表現した1st EP『Just like 超特急』のリリースから約4ヶ月。自分たちのユニークポイントを明らかにする。

ライブ・イベント情報



<BULLET TRAIN Spring tour 2024『Rail is Beautiful』>追加公演8月27日(火)Kアリーナ横浜 OPEN 17:00 / START 18:308月28日(水)Kアリーナ横浜 OPEN 16:30 / START 18:00 ※Thank you! SOLD OUT!!