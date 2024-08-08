¡ÚÂîµå¡Û²¿ÅÙ¤âÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¡¦Ä¥ËÜÃÒÏÂ¤Î²ÝÂê¡¡ÆüËÜÂåÉ½£Ï£Â¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤È°ã¤¦½àÈ÷¤¬É¬Í×¡×
¡Ú¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¸Æü¡ËÈ¯¡Û¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÂîµåÃË»ÒÃÄÂÎ¡Ê¥Ñ¥êÆî¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë½à·è¾¡¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ë£²¡½£³¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¡££²Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¡¢£¹Æü¤Î£³°Ì·èÄêÀï¤Ë²ó¤Ã¤¿¡££²¡½£°¤È¾¡Íø¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¡£Ä¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê£²£±¡áÃÒÏÂ´ë²è¡Ë¤ÏÂè£²»î¹ç¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤â¡¢Âè£µ»î¹ç¤òÀÜÀï¤ÎËö¤ËÍî¤È¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¡¼¥¹¤Î²ÝÂê¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤Î±¿Ì¿¤òº¸±¦¤¹¤ëÂè£µ»î¹ç¤ÎºÇ½ª¥²¡¼¥à¡£¥é¥¹¥È¤ÏÄ¥ËÜ¤¬Áê¼ê¤Î¹¶·â¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤º¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¾¡Íø¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬´¿´î¤ËÊ¨¤¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Ä¥ËÜ¤Ï¥³¡¼¥È¤Ëµã¤Êø¤ì¤ë¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤é¤¬¶î¤±´ó¤ëÃæ¤Ç¤â¿ÍÌÜ¤ò¤Ï¤Ð¤«¤é¤º¡¢²ù¤·¤µ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£ÌÜ¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¤Ï¡Ö¤³¤Î¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤ÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ÎÜè¿¶Åì¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ò¤¢¤È°ìÊâ¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¡£ÃÄÂÎÀï¤Ç¤âÂç¹õÃì¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¤¬¡¢¸ÞÎØ¤Î¿ÀÍÍ¤ÏÄ¥ËÜ¤ò¿¿¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤Ï¤Þ¤ÀÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Ä¥ËÜ¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ëÆüËÜÂåÉ½£Ï£Â¤Ï¡ÖÄ¥ËÜÁª¼ê¤Î¾ì¹ç¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Ë¤Þ¤À¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¹ñÆâ³°¤Î»î¹ç¤Ç¿ô¡¹¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸ÞÎØ¤ÏÁ´¤¯¤ÎÊÌÊª¡£¡ÖÉáÃÊ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤É¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î»þ¤Î¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç½àÈ÷¤â¤¹¤ë¤·¡¢¾¡¤Ã¤¿»î¹ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ç¤âÁê¼ê¤ÏÂÐºö¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤È°ã¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤«¤é·ë¶É¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ï¤½¤³¤Ø¤Î½àÈ÷¤¬Îô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤Ë¤Ï¡¢Î×µ¡±þÊÑ¤ÊÂÐ±þ¤¬½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¡ÖÂçÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤ß¤ó¤ÊÂÐºö¤â½àÈ÷¤âËüÁ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Á°²ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥Ä¥¢¡¼¤È¤ÏÊÌÊª¤ËÂª¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¤³¤È¡£Âîµå¤Ï¤¹¤´¤¯¥á¥ó¥¿¥ë¤¬Âç»ö¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Í¦µ¤¤ä»×¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¾¡ÇÔ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¸ÞÎØ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Î¥×¥ì¡¼¤¬Á´Á³°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ±¤¸¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤À¤á¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÊÌ¤Î£Ï£Â¤Ï¡Ö¤Þ¤À¼ã¤¤¤«¤é¥Ô¡¼¥¯¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ£´Ç¯¸å¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÊ³µ¯¤òÂ¥¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ä¥ËÜ¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÏÂç¤¤¯¡¢£³°Ì·èÄêÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡Ø´èÄ¥¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¡£¤â¤¦ËÜÅö¤ËÎÏ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¶»Ãæ¤òÅÇÏª¡£ÊóÆ»¿Ø¤Ø¤ÎÂÐ±þ¸å¤Ë¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÎÞ¤òÎ®¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñÁ°¤Ë¤Ï¡¢ËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¥á¥À¥ë¤¬Á´¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥á¥À¥ë¤ò¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼º°Õ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Àè¤Ë¤¢¤ëÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¤Ã¤È£´Ç¯¸å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ï¤º¤À¡£