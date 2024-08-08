£²Âç²ñÏ¢Â³¸ÞÎØÆþ¾Þ¡¡»°±ºÎ¶»Ê¤ÎÁÇ´é¡Ö¶¯¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯Áö¤ê¤ä¿Í¤ËÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×ÀìÂ°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬¸ì¤ë¡Ä¥Ñ¥ê¸ÞÎØ
¡¡Î¦¾åÃË»Ò£³£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤Î»°±ºÎ¶»Ê¡Ê£²£²¡Ë¡á¥¹¥Ð¥ë¡á¤ÎÀìÂ°¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦Á¾ÇÈÍ´²æ¤µ¤ó¡Ê£²£´¡Ë¤Ï¡¢ÍìÆî¹â¡¢½çÂç¤È»°±º¤Î¶¥µ»¿ÍÀ¸¤òÄ¹¤¯¸«¤ÆÍè¤¿°ì¤Ä¾å¤ÎÀèÇÚ¤À¡£º£µ¨¤â¥¹¥Ð¥ë¤Ç¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¡¼¥°¡Ê£Ä£Ì¡Ë¤Î³¤³°Å¾Àï¤äÎý½¬¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤ë»°±º¤È½µ£¶²ó°Ê¾åÏ¢¤ìÅº¤¤¡¢°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡££³£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²Âè°ì¿Í¼Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢Á¾ÇÈ¤µ¤ó¤Ë¤À¤±¸«¤»¤ë°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¢¹½À®¡á¼êÅç¡¡è½»Ò¡Ë
¡¡Á¾ÇÈ¤µ¤ó¤¬ÍìÆî¹â£²Ç¯»þ¤Î½Õ¡¢½é¡¹¤·¤¯Æþ³Ø¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬»°±º¤À¤Ã¤¿¡£½çÂç£²Ç¯»þ¤«¤é¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¤¿¤á¡¢½é¤á¤Ï¶¥µ»¼ÔÆ±»Î¡£¡Ö¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÆüËÜ¿ÍÎ¥¤ì¤·¤¿¥Ð¥Í¤Î´¶¤¸¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤Ï¹â¹»¤ÎºÇ½é¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡Âç³Ø¤âÆ±¤¸½çÂç¤Ë¿Ê¤ß¡¢Á¾ÇÈ¤µ¤ó¤¬£´Ç¯»þ¤Î£±£°·î¡£»°±º¤âµ¤¿´¤ÎÃÎ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÒÏÓ¼çÌ³¤Ï¡ÖÀìÂ°¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈËÜ¿Í¤ÈÄ¹Ìç½Ó²ð´ÆÆÄ¡Ê£´£°¡Ë¤«¤éÂÇ¿Ç¤ò¼õ¤±¤¿¡£°ìÈÌ´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¼«Ê¬¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£¸µ½¢¿¦Àè¤â»°±º¤Î³èÌö¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²÷¤¯Á÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï½µ£¶²ó¡¢Ä«Îý½¬¤«¤é¼èºà¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤ÐÍ¼Êý¤Þ¤Ç¡£»°±º¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÁ°¤Î»°±º¤Ï¾ï¤ËÎäÀÅ¤Ç¡¢·ä¤Î¤Ê¤¤°õ¾Ý¤À¡£¤¿¤À¡¢Á¾ÇÈ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤Ï°ã¤¦¡£¡ÖÈ´¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ºòÇ¯£¹·î¤Î£Ä£Ì¥¢¥â¥¤Âç²ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤é»ý»²¤·¤¿¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¤ò¥Û¥Æ¥ë¤ËËº¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡Öµ¤²¹£³£°ÅÙ¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡£¤Á¤ç¤¦¤É¡ÊÃË»Ò£±£±£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤ÎÂ¼ÃÝ¡Ë¥é¥·¥Ã¥É¤¬¤¤¤¿¤Î¤ÇÊ¬¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡£¤Ê¤ó¤È¤«¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤ò¤ò¤ß¤ë¤È¡Ö¡Ø¤¢¤Ã¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤³¤¦¤¤¤¦¾®¤µ¤¤¤³¤È¤Ê¤é¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤òÊä¤¦¤Î¤¬ËÍ¤Î»Å»ö¤À¤«¤é¡×¤ÈÁ¾ÇÈ¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡Æó¿Í»°µÓ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÇÁö¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬»°±º¤ò¸«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤Áª¼ê¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Áö¤ê¤ä¿Í¤ËÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢£²Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÆþ¾Þ¤Î´î¤Ó¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£