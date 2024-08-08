・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７５．２３ドル（＋２．０３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２４３２．４ドル（＋０．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２６８３．０セント（－２６．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５３８．２５セント（－５．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝３８３．２５セント（－５．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０２０．２５セント（－８．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　２７３．７０（＋３．５５）

出所：MINKABU PRESS