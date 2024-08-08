７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７５．２３ドル（＋２．０３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４３２．４ドル（＋０．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６８３．０セント（－２６．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３８．２５セント（－５．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３８３．２５セント（－５．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２０．２５セント（－８．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２７３．７０（＋３．５５）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７５．２３ドル（＋２．０３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４３２．４ドル（＋０．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６８３．０セント（－２６．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３８．２５セント（－５．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３８３．２５セント（－５．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２０．２５セント（－８．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２７３．７０（＋３．５５）
出所：MINKABU PRESS