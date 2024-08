ウルフギャング・ヴァン・ヘイレンが、元バンド・メイトのデイヴィッド・リー・ロスが今年1月、彼のことを“クソガキ”と呼び、非難する発言をしたことに関し語った。『WTF With Marc Maron』ポッドキャストのインタビューで、ロスとの関係は上手くいっているのかと問われたウルフギャングは、「そうでもないかな。少なくとも最近はね。僕はいい関係だと思っていたんだよ。(でも)彼は僕について語るYouTubeの動画を作っただろ。どれだけ僕を嫌っているかって。それで、“そうなんだ。いいけどさ”って思ったよ」と答えた。

