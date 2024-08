8月6日、志尊淳がInstagramを更新した。

【写真】GUCCIパーカーを着こなすクールSHOT公開

志尊は、自身のInstagramアカウントにて、「皆様、夏休みに行ってみてね。」とコメントし、現在銀座で開催中の『Bamboo 1947: Then and Now バンブーが出会う日本の工芸と現代アート』展の告知をしつつ、GUCCIのパーカーを着てクールに佇む姿を公開。

この投稿に対し、ファンからは、「めっちゃかっこいい」「素敵」「顔小さすぎ」「ビジュ最高」「ドキッとした」「イケメン」などの反響が寄せられている。

若手実力派俳優として、さまざまなドラマや映画などで活躍している志尊。昨年12月31日をもって、2011年から12年間所属した株式会社ワタナベエンターテインメントとの専属契約を終了したこと、今後は個人として活動していくことを、自身のSNSなどを通して発表していた。