【UA Mechanical グレンダイザーU グレンダイザー】予約受付：8月9日13時～ 開始商品発送：2025年1月 予定価格：41,800円

メガハウスは、フィギュア「UA Mechanical グレンダイザーU グレンダイザー」を2025年1月に発売する。価格は41,800円。予約受付は8月9日13時より、プレミアムバンダイなどで開始される。

7月より放送中のアニメ「グレンダイザーU」よりグレンダイザーが「Ultimate Article（UA） Mechanical」シリーズとして登場。

シリーズの系譜ならではの迫力ある本体サイズに、発光＆サウンドギミックも余すことなく搭載され、劇中で使用された主人公デューク・フリードの掛け声（CV：入野自由さん）とともに迫力のサウンドときらびやかな発光ギミックが連動する様子を楽しめる。

さらに、武器、手首、腕パーツの差し替えでダブルハーケン持ち状態、構えポーズ、スクリュークラッシャーパンチ発動状態を再現可能だ。フリード星の守り神であるグレンダイザーの迫力ある姿を堪能できる。サイズは約360×300mm（全高×全幅）。

「UA Mechanical グレンダイザーU グレンダイザー」

予約受付：8月9日13時～

受注サイト：プレミアムバンダイ、あみあみ、でじたみん、ボークス、イエローサブマリン（一部店舗を除く）限定

発送月：2025年1月

価格：41,800円

【商品構成】

・彩色済み完成品×1

・各種付属品（専用台座、差し替え手首パーツ、スクリュークラッシャーパンチ用エフェクトパーツ、ダブルハーケン）

(C)Go Nagai/Dynamic Planning-Project GrendizerU