◆8号車が選ぶ「超特急の好きな楽曲」トップ10

【モデルプレス=2024/08/08】女性向けエンタメ&ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」では、8月8日の超特急のファンネームである「8号車の日」に合わせて、超特急の「好きな楽曲ランキング」を決めるべく、読者アンケートを実施。8号車が選ぶ「超特急の好きな楽曲」トップ10を発表する。【モデルプレス国民的推しランキング】1位:a kind of love2位:gr8est journey3位:Billion Beats4位:fanfare5位:超えてアバンチュール6位:My Buddy7位:Yell8位:Call My Name9位:ジュブナイラー10位:Asayake

◆1位:a kind of love

◆2位:gr8est journey

◆3位:Billion Beats

◆4位:fanfare

◆5位:超えてアバンチュール

◆6位以降は?

◆モデルプレス国民的推しランキング

調査期間:7月24日〜7月30日回答数:3,042件(性別比:女性96.5%、男性1.3%、回答なし2.2%)年代内訳:10代30.9%、20代34%、30代12.2%、40代14.2%、50代7.8%、60代以上1.1%1位に輝いたのは2018年リリースの「a kind of love」。同曲は、コーイチが脱退し、ボーカルがタカシ1人になった新体制として初めてのシングル曲。メンバーから8号車への想いを伝えるシンボルとして、花がテーマになっており、青いバラとアジサイは「夢叶う」(カイ)、ダリアは「華麗」(リョウガ)、アジサイは「ひたむきな愛」(タクヤ)、カーネーションは「純粋な愛情」(ユーキ)、ヒマワリは「憧れ」(ユースケ※2020年脱退)、白ユリは「純粋」(タカシ)という意味が込められている。<読者コメント>・「曲調も明るくて聴いてるだけで元気になれる!『それでもね僕には君が必要なんだよ』この歌詞を聴くと必要としてくれる気がして仕事も頑張れる!」・「『僕らなしでも世界は必ず回り続ける それでもね僕には君が必要なんだよ』。初めて聴いたとき、この言葉をアーティスト側が歌うんだ…とビックリしました。歌詞も印象的で大好きです。そして8号車の日に9人で歌ったのがとても感動的でした。タクちゃんが大サビでクルクル回っている姿が今でも心に残っています」・「MVのスカイダイビングをした後のみんなの弾けるような笑顔から勇気をもらえる」・「タカシくんの温かな歌声が曲に合っていて、強く優しく背中を推してくれる楽曲だと思うから」・「歌詞の優しさと振付のハッピーさと、それにタカシくんがボーカル1人になってから最初のシングルであるというストーリーが相まって、切なく優しい深みのある楽曲というイメージがあって大好きです。新メンバーを発表するライブの1曲目にも選ばれていて、その1年後のライブで新たなボーカルと2人で歌っていたのもエモかったです」2位の、2017年リリース「gr8est journey」は、シューヤ、マサヒロ、アロハ、ハルの4人が加入し、新体制となってから9人で初めてパフォーマンスした楽曲。2年前の2022年8月8日に東京ガーデンシアターにて開催された全国ツアー「BULLET TRAIN 10th Anniversary Tour 2022『Progress』」追加公演の最後に新メンバーとして、4人が発表された。自信に満ち溢れた堂々とした新メンバーのパフォーマンス、勇気と覚悟がうかがえたオリジナルメンバーの力強い踊りは、新体制に不安もあったであろう8号車に安心を与えただろう。<読者コメント>・「新体制になって初めて8号車の前で披露したときの感動は忘れません。9人と8号車のレールのその先が見えた気がしました。いつ聴いても、超特急と一緒に走り続けたいと感じさせてくれる曲です」・「超特急の旅はいつまでも続くし、大事なものを見失わず夢を追い続ける、進化していく彼らそのものの曲だと感じます。タイトルに8号車の8を入れているところも、ファンを大切に思ってくれて、一緒に旅を続けていこうという気持ちが伝わります。あと、リョウガくんのテーマパークのキャストさんのような振りが大好きです!!」・「1.2.3.4.5.6.7.8と順番に腕を挙げる振り付けや、サビ終わりの『レールの先の先まで』という指を高く挙げる振り付けを8号車も一緒になってペンライトを高く挙げるのが凄く綺麗でまさに8号車も合わせて超特急というグループなんだと思わせてくれます」・「歌詞が胸に刺さり、新たな出発の歌でもあるため毎日この歌を聴いて仕事を頑張れています!」・「超特急を好きになって、初めて聴きながら涙が出た曲です!9人体制での初披露曲でもあるし、本当に大切な曲です!!この曲を東京ドームで8号車全員で聴きたいですーー!!!!!」3位は、2014年リリースの1stアルバム「RING」の収録曲「Billion Beats」。これは、人生で20億回の鼓動を打つことを軸に、「20億分のうちのあと何回君といられるだろう」「20億分のうちの一瞬さえも忘れたくはないから」「70億から君に出会えたこの偶然は僕にとってきっと一番素敵な奇跡」などストレートな歌詞でまっすぐに愛を歌っている。人生そのものを表現したような同曲は、人それぞれラブソング、友情ソング、推しとの出会い、命の大切さ…さまざまな解釈で楽しまれていた。<読者コメント>・「ライブでも特別なときに披露してくれる曲。去年の『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2023「T.I.M.E -Truth Identity Making Era-」』で8号車全員で歌ったのが今でも心に残っていて、タクちゃんがうるうるしながら『ありがとう』って、言ってくれたのが忘れられないので」・「命の大切さとか超特急に出会えた奇跡とかあと何回ライブとか行けるかなとか色々な想いが溢れる曲です」・「とにかく歌詞がとっても刺さります。70億人以上もいるこの世界で超特急のみんなに出会えたことがとっても幸せだと感じられるところ!辛いときや落ち込んだときにこの曲を聴くと超特急のみんなを思い出して明日も頑張ろうと思えるところ!が大好きな理由です!!」・「勝手に8号車へのラブソングだと思って、ライブのときに毎回感動しています」・「『Billion Beats』を聴くとタカシくんとシューヤくんの出会い方とか超特急募のこととか色々思い出して涙するし、私自身と超特急の出会いも運命だなって思えるから。シンプルにライブで歌いたいです」ライブの定番曲でもある、2015年リリースの10thシングル「Beautiful Chaser」のカップリング曲「fanfare」が4位に。超特急の楽曲は、8号車によるコールで完成すると言っても過言ではなく、同曲もその一つ。単体でも魅力的で伸びやかなボーカルに、コールを合わせることで超特急の一員であることを感じられる。あと一歩の勇気が欲しいとき、落ち込んだときに背中を押してくれる歌詞に助けられたという声も多数寄せられた。<読者コメント>・「『ありふれた日常が奇跡に変わる瞬間を信じて』。何気なく過ごしていた日常の中で超特急に出会えたことは奇跡だなと思うから本当に大好きな歌詞です」・「背中を何度も押された曲だからです!『オーオーオー』の超特急と8号車みんなで歌って一つになるところが大好きです!」・「この曲を歌うせぶいれ(タカシ&シューヤ)の声が大好きなんです。声色から笑顔が伝わってくるような、聴くだけで超特急のみんなの笑顔が浮かんでくるような曲です。辛いことがあったときもこの曲に元気をもらって乗り越えてきました」・「ライブのラストやアンコールなどでも披露される機会が多く、メンバーと8号車全員でのコールが毎回感動して泣けます」・「いつ聴いても泣ける曲です。頑張ろうと前向きなれて聴いてると自信がつきます!!」2016年リリースの2ndアルバム「Dramatic Seven」に収録されている「超えてアバンチュール」が5位に選ばれた。超特急=トンチキソングというイメージも強く、同曲はまさに超特急の代表ソングと言える。「こんなにドキドキしてるのは 君のせい 君のせい」の“君”の部分を推しのメンバーの名前に当てはめることが恒例で、8号車は思い思いに愛を叫んでいる。振り切った変顔パフォーマンスなどは、見る人に衝撃を与え、ほかのアーティストが集まるライブなどで、超特急の魅力に気づいた8号車も少なくなかった。<読者コメント>・「気分が落ちていたときに、初めて人の変顔で元気が出ました。そこから私も、変顔で人を笑顔にする事が好きになりました。この曲には感謝してます。ありがとうございます」・「ライブでの超特急メンバーと8号車のコール&レスポンスが最高に盛り上がる!ペンラ芸をやるのも楽しいし、8号車みんなが揃ってペンラを動かしてるのを見るのも良すぎる!!聴いたら元気もらえる『超特急らしさといったらこれ!』という曲だから」・「超特急を代表するトンチキソング。コール、振り全てが楽しいから!!」・「推しの名前をはめて歌えるのが最高に好きだからです!!!」・「こんなにファンも全力で楽しめる曲はほかにない!気持ちが上がって嫌なことも忘れられて最高の曲!」6位:My Buddy<読者コメント>・「全身を使ってハートを表現するダンスにグッとくるから」・「『繰り返す毎日に意味はなくても 幸せって知らぬ間にただそこにあるもの』という歌詞がすごく好きです。日々過ぎていく毎日でも、ただそれだけで幸せなことなんだって気づけるし、辛いときに寄り添ってくれる曲だなと思います。私にとっての『My Buddy』は超特急です!一緒に夢に向かって進んでいきたいと思います!!」・「私が超特急に出会えた曲だから!明るい歌で動物の鳴き声も入ってて楽しい歌です︎」 ‪7位:Yell<読者コメント>・「タカシくんのお兄さんの結婚式でたまたま超特急に加入する前のシューヤくんがが歌ったという素敵すぎるエピソードがある曲です。絶対に結婚式挙げるなら流すと決めています」・「自分にとって元気が貰える曲で、せぶいれが歌っているのをYouTubeで観て涙を流した曲の一つだから」・「ボーカルの優しい歌声にダンサーの愛おしい人を見るような優しい表情のパフォーマンスが大好きだから」8位:Call My Name<読者コメント>・「ドラマ『ホスト相続しちゃいました』(カンテレ・フジテレビ系/2023)の主題歌で初めて聴き、ドラマ目当てでしたが『この曲良いなぁ〜』って思ってずっと聴いていました。元々超特急という名前は知っていたので、『Call My Name』のMVを観て、完全にドハマリしてしまいました!私と超特急を出会わせてくれた素敵な曲です」・「気持ちが前向きになれる歌詞で大好きなのと、サビのメロディーが耳に残りやすくてフリも真似しやすくて好きです」・「振り付けも可愛くて、踊ってるメンバーの皆さんの表情もダンスも見てて楽しそうですごく元気を貰えるから」9位:ジュブナイラー<読者コメント>・「この曲を音楽番組で観て、超特急の存在を知るきっかけになったから。ついつい口ずさんでしまうくらい激ハマりした!」・「私が悩んでいて辛いと思ったときに、この曲を聴いて自然と涙が出てしまいました。楽しい明るめな曲なのに、それだけ歌詞が刺さったんだと思います」・「これぞまさに超特急!盛り上がるしコールもあって何よりリョウガさんの変顔が好き」10位:Asayake<読者コメント>・「『君が君のままいられるように 僕らこの場所で踊るよ』という歌詞があるんですけど、仕事で落ち込んだりうまくいかないことがあったとき、この曲のこの歌詞を聴くと励まされて、ありのままで良いんだって思えるからです。また自分らしさとは何かと聴くたびに考えさせられます」・「歌詞も曲調も気分を前向きにさせてくれます。この曲は5人時代のものですが、いつか9人でのパフォーマンスも観てみたいです」・「自分らしくそのままで良いと自己肯定感を上げてくれる曲なので大好きです。モチーフが個人的に好きなシンデレラというところも好きな理由の一つです」SNSの総フォロワー数340万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「2024年上半期の顔」や毎年恒例「私服がオシャレな男性芸能人TOP20」、「筋肉イケメンランキングTOP20」などがある。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】