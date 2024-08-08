＜朝鮮日報＞１人暮らし世帯の料理宅配急増　国民１人当たりプラごみ年３４キロ無断投棄

＜東亜日報＞１６年据え置きの大学授業料　教授たちも耐えきれず海外へ

＜中央日報＞与野党・政府「まずは国民の暮らしから」　同時に協力の政治も提案

＜ハンギョレ＞天然記念物に地域社会…「気候対応ダム」が楊口から奪うもの

＜京郷新聞＞「政治ゼロ」から脱却へ　７０日ぶりに出口探す与野党

＜毎日経済＞証券犯罪捜査団の復活から２年　「黒い金」２兆ウォン凍結

＜韓国経済＞社債金利が急落　火が付いた資金調達
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止