＜朝鮮日報＞１人暮らし世帯の料理宅配急増 国民１人当たりプラごみ年３４キロ無断投棄



＜東亜日報＞１６年据え置きの大学授業料 教授たちも耐えきれず海外へ



＜中央日報＞与野党・政府「まずは国民の暮らしから」 同時に協力の政治も提案



＜ハンギョレ＞天然記念物に地域社会…「気候対応ダム」が楊口から奪うもの



＜京郷新聞＞「政治ゼロ」から脱却へ ７０日ぶりに出口探す与野党



＜毎日経済＞証券犯罪捜査団の復活から２年 「黒い金」２兆ウォン凍結



＜韓国経済＞社債金利が急落 火が付いた資金調達

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