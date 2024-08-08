８日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の主な意見

０８：５０ 日・国際収支 経常収支

０８：５０ 日・国際収支 貿易収支

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札

１４：００ 日・景気ウオッチャー調査

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２３：００ 米・卸売売上高

２３：００ 米・卸売在庫

※日・閣議

※米・３０年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：ＩＮＰＥＸ<1605>，長谷工<1808>，住友林<1911>，パーソルＨＤ<2181>，サントリＢＦ<2587>，ネクソン<3659>，ＧＭＯ－ＰＧ<3769>，レゾナック<4004>，エアウォータ<4088>，花王<4452>，テルモ<4543>，日本ペＨＤ<4612>，関西ペ<4613>，トレンド<4704>，太平洋セメ<5233>，フジクラ<5803>，リクルート<6098>，アマダ<6113>，栗田工<6370>，ダイフク<6383>，コクサイエレ<6525>，堀場製<6856>，ホトニクス<6965>，ニコン<7731>，バンナムＨＤ<7832>，大日印<7912>，東エレク<8035>，菱地所<8802>，東建物<8804>，住友不<8830>，東急<9005>，ＴＢＳＨＤ<9401>ほか



出所：MINKABU PRESS