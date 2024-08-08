【英国】

RICS住宅価格指数（7月）08:01

予想 N/A 前回 -17.0%（RICS住宅価格指数)



【日本】

国際収支（6月）08:50

予想 18500.0億円 前回 28499.0億円（経常収支)

予想 22480.0億円 前回 24062.0億円（経常収支・季調済)

予想 3400.0億円 前回 -11089.0億円（貿易収支)



【インド】

中銀政策金利（8月）13:30

予想 6.5% 前回 6.5%（インド中銀政策金利)



【南アフリカ】

製造業生産高（6月）20:00

予想 N/A 前回 -3.2%（前月比)



【米国】

新規失業保険申請件数（07/28 - 08/03）21:30

予想 N/A 前回 24.9万件（新規失業保険申請件数)

新規失業保険申請件数（07/21 - 07/27）

予想 N/A 前回 187.7万件（継続受給者数)



卸売在庫（確報値）（6月）23:00

予想 0.2% 前回 0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)

予想 N/A 前回 0.4%（卸売売上高・前月比)



【メキシコ】

メキシコ中銀政策金利（8月）9日04:00

予想 10.75% 前回 11.0%（オーバーナイト・レート)



※予定は変更することがあります

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