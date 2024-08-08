本日の予定【経済指標】
【英国】
RICS住宅価格指数（7月）08:01
予想 N/A 前回 -17.0%（RICS住宅価格指数)
【日本】
国際収支（6月）08:50
予想 18500.0億円 前回 28499.0億円（経常収支)
予想 22480.0億円 前回 24062.0億円（経常収支・季調済)
予想 3400.0億円 前回 -11089.0億円（貿易収支)
【インド】
中銀政策金利（8月）13:30
予想 6.5% 前回 6.5%（インド中銀政策金利)
【南アフリカ】
製造業生産高（6月）20:00
予想 N/A 前回 -3.2%（前月比)
【米国】
新規失業保険申請件数（07/28 - 08/03）21:30
予想 N/A 前回 24.9万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（07/21 - 07/27）
予想 N/A 前回 187.7万件（継続受給者数)
卸売在庫（確報値）（6月）23:00
予想 0.2% 前回 0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 N/A 前回 0.4%（卸売売上高・前月比)
【メキシコ】
メキシコ中銀政策金利（8月）9日04:00
予想 10.75% 前回 11.0%（オーバーナイト・レート)
※予定は変更することがあります
RICS住宅価格指数（7月）08:01
予想 N/A 前回 -17.0%（RICS住宅価格指数)
【日本】
国際収支（6月）08:50
予想 18500.0億円 前回 28499.0億円（経常収支)
予想 22480.0億円 前回 24062.0億円（経常収支・季調済)
予想 3400.0億円 前回 -11089.0億円（貿易収支)
【インド】
中銀政策金利（8月）13:30
予想 6.5% 前回 6.5%（インド中銀政策金利)
【南アフリカ】
製造業生産高（6月）20:00
予想 N/A 前回 -3.2%（前月比)
【米国】
新規失業保険申請件数（07/28 - 08/03）21:30
予想 N/A 前回 24.9万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（07/21 - 07/27）
予想 N/A 前回 187.7万件（継続受給者数)
卸売在庫（確報値）（6月）23:00
予想 0.2% 前回 0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 N/A 前回 0.4%（卸売売上高・前月比)
【メキシコ】
メキシコ中銀政策金利（8月）9日04:00
予想 10.75% 前回 11.0%（オーバーナイト・レート)
※予定は変更することがあります