【英国】
RICS住宅価格指数（7月）08:01
予想　N/A　前回　-17.0%（RICS住宅価格指数)

【日本】
国際収支（6月）08:50
予想　18500.0億円　前回　28499.0億円（経常収支)
予想　22480.0億円　前回　24062.0億円（経常収支・季調済)
予想　3400.0億円　前回　-11089.0億円（貿易収支)

【インド】
中銀政策金利（8月）13:30　
予想　6.5%　前回　6.5%（インド中銀政策金利)

【南アフリカ】
製造業生産高（6月）20:00
予想　N/A　前回　-3.2%（前月比)

【米国】
新規失業保険申請件数（07/28 - 08/03）21:30
予想　N/A　前回　24.9万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（07/21 - 07/27）
予想　N/A　前回　187.7万件（継続受給者数)

卸売在庫（確報値）（6月）23:00
予想　0.2%　前回　0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)　
予想　N/A　前回　0.4%（卸売売上高・前月比)

【メキシコ】
メキシコ中銀政策金利（8月）9日04:00
予想　10.75%　前回　11.0%（オーバーナイト・レート)

※予定は変更することがあります