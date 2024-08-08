日経225先物テクニカルポイント（8日夜間取引終了時点）
8日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比720円安の3万4350円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
47024.71円 ボリンジャーバンド3σ
44295.67円 ボリンジャーバンド2σ
41566.64円 ボリンジャーバンド1σ
39345.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38837.60円 25日移動平均
38732.40円 75日移動平均
38710.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36869.30円 200日移動平均
36430.00円 一目均衡表・基準線
36108.56円 ボリンジャーバンド-1σ
34800.00円 一目均衡表・転換線
34350.00円 8日夜間取引終値
34192.00円 5日移動平均
33379.53円 ボリンジャーバンド2σ
30650.49円 ボリンジャーバンド3σ
238.72円 7日日経平均株価現物終値
株探ニュース
47024.71円 ボリンジャーバンド3σ
44295.67円 ボリンジャーバンド2σ
41566.64円 ボリンジャーバンド1σ
39345.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38837.60円 25日移動平均
38732.40円 75日移動平均
38710.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36869.30円 200日移動平均
36430.00円 一目均衡表・基準線
36108.56円 ボリンジャーバンド-1σ
34800.00円 一目均衡表・転換線
34350.00円 8日夜間取引終値
34192.00円 5日移動平均
33379.53円 ボリンジャーバンド2σ
30650.49円 ボリンジャーバンド3σ
238.72円 7日日経平均株価現物終値
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