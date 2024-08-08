　8日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比720円安の3万4350円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

47024.71円　　ボリンジャーバンド3σ
44295.67円　　ボリンジャーバンド2σ
41566.64円　　ボリンジャーバンド1σ
39345.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38837.60円　　25日移動平均
38732.40円　　75日移動平均
38710.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36869.30円　　200日移動平均
36430.00円　　一目均衡表・基準線
36108.56円　　ボリンジャーバンド-1σ
34800.00円　　一目均衡表・転換線
34350.00円　　8日夜間取引終値
34192.00円　　5日移動平均
33379.53円　　ボリンジャーバンド2σ
30650.49円　　ボリンジャーバンド3σ
238.72円　　7日日経平均株価現物終値


株探ニュース