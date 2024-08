『スター・ウォーズ』デイジー・リドリー、バセドウ病と告白 ─ 当初は撮影ストレスだと思い込んでいた

『スターウォーズ』続編3部作のレイ役で知られるデイジー・リドリーが、2023年にバセドウ病と診断されたことを明かしている。

バセドウ病は、甲状腺ホルモンが過剰産生されることで発症し、体重減少や多汗、筋力低下や頻脈などの症状が出る自己免疫疾患。米のインタビューでリドリーは、2023年9月に体調不良が続いていたため担当医から内分泌科医の診察を受けるよう勧められ、バセドウ病と診断されたと告白した。

当初、リドリーは体調不良の原因について、心理スリラー映画『Magpie(原題)』(2024)でストレスの多い役を演じたからだと思っていたという。本作でリドリーは、不安定な関係に悩む妻で母親のアネット役を演じている。

症状として心拍数の上昇や体重減少、疲労、手の震えなどがあるというリドリーは、「ただ、自分が世の中にイライラしているだけだと思っていたけど、すぐに全症状が出てきてリラックスできないことが分かりました」と、当時を振り返った。

診断を受けて悲しくなったとも吐露したリドリーは、何年もビーガンで健康な食生活を心掛けていたが、バセドウ病が判明したことを機に、食事をグルテンフリーに切り替えたとのこと。「それほど厳格にしてはいないけど、一般的にグルテンを減らすと気分が良くなるんです」と説明し、自身のように炎症を起こしやすい人にグルテンフリーの食生活は効果が期待できるとも語っている。

食生活のほか、赤外線サウナやクライオセラピー(運動後に筋肉全体を冷やすセラピー)、マッサージや針治療などを取り入れて、体調の調整に気を配っているそうだ。またリドリーは、自分の身体に耳を傾けることがいかに重要であるかも指摘。体調が悪いと感じたら、「大丈夫」だと自分に言い聞かせないことが大切だとも強調した。

リドリーは、『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』続編映画をはじめ、計5本の映画が待機中だが、くれぐれも無理をせず、自身にとって心地よいペースで仕事ができることを祈るばかりだ。

