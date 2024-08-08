¡ÖÊ÷ÅÄ¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¡ª¡×¥â¥Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦¤æ¤¦¤³¤¹¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö30ºÐ¤Ç½é¤Î¼Ì¿¿½¸¡×¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤
¡Ö¥â¥Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡×¤È¤·¤ÆÆÈ¼«¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡¢¤æ¤¦¤³¤¹¤µ¤ó¡£30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£½é¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ø¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¡Ù¤Î¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¡×¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÖDATSUN¡×¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Î¸µ¥Í¥¿
¡½¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»£±Æ¤Ï¤«¤Ê¤êµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
HKT48¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»þ°ÊÍè¤Ê¤Î¤Ç¡¢13Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î·¬Åç¡ÊÃÒµ±¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¿¤À·¬Åç¤µ¤ó¤Ï¡¢»ä¤¬½é¤á¤Æ½Ð¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹ËÜ¤ÎÉ½»æ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦±ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£²ó¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»£¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤ÏÆ±¤¸¹â¹»¤Î°ì¸Ä²¼¤Ë¡¢³Ø¿©¤Ç¤è¤¯°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÎÉ¤¯¤Æ¥«¥á¥é¥Þ¥óÃ¯¡©¤È¸«¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢·¬Åç¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡½µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤¤¤Þ¤Ï²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·½÷À¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÀµÄ¾µá¤á¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢30ºÐ¤òµÇ°¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤òºîÉÊ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤Î¾®ÎÓ¡Ê»Ê¡Ë¤µ¤ó¤ËÄ¾ÃÌÈ½¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ëº£²ó¥°¥é¥Ó¥¢»£¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½²Æì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
³¤³°¤âÁªÂò»è¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ã¤Ý¤¤³¤³°¤¬»×¤¤¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¨¥é¥¤¥¶¤Á¤ã¤ó¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¥¨¥é¥¤¥¶¤Á¤ã¤ó¤À¤«¤é»÷¹ç¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æü¾ï¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢±Ç¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç²Æì¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â°Õ³°¤È¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿©¤ÙÊª¤Ç¤Ï²Æì¤½¤Ð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¥¸¥å¡¼¥·¡¼¡×¤È¤¤¤¦¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤¬ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÖDATSUN¡×¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¥Ú¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÀîËÜ¿¿¶×¤µ¤ó¤¬MV¤ÇÃå¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï²¬Â¼¡ÊÌ÷¹¬¡Ë¤Á¤ã¤ó¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÀîËÜ¤µ¤ó¤Î¶Ê¤âÄ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡Ø°¦¤ÎºÍÇ½¡Ù¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Î»ì¤¬²Ä°¦¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤Þ¤¯¤ëMV¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¾ì½ê¤Ç¥®¥¿¡¼¤òÃµ¤·¤Æ¡£¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¥®¥¿¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤È¤³¤ì¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¶ä°ÉBOYZ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é
¡½ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤µ¤ó¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤È¤«¡£
ËÜÅö¤ËÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø·²ÀÄÆüÏÂ¡Ù¤ÎPV¤¬À¤¤Î½÷À¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖ¿§µ¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¿§µ¤¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤Ï¹õ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î°áÁõ¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤·¤¿¡£
¡½³¤´ß¤ÇÆæ¤Î¡ÖH¡×¤È¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¥Ú¡¼¥¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¿¤Þ¤¿¤Þ³¤¤ËÍî¤Á¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª¿¬¤Ë¶´¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¡¢H¤Å¤«¤¤¤¬¾å¼ê¤¤¤ÈË«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÌ¶å½£¤Î¥ä¥ó¥¡¼¤Ã¤Ý¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥Ú¡¼¥¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»£±ÆÃæ¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥Ç¥¤¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËâË¡»È¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤Ç¼Ó±É»Ò¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ú¡¼¥¸¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Þ¤Î³èÆ°¤Ë¶á¤¤½÷À»ï¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ú¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏËÜÅö¤Î¤æ¤¦¤³¤¹´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢°ìºý¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡½¶ä°ÉBOYZ¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¼Ì¿¿½¸Á´ÂÎ¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¶ä°É¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¥ê¥Ü¥ó¤Î°áÁõ¤Î»þ¤Ë¶ä°É¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é»£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤ÈÊ÷ÅÄ¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤À¤í¤¦¡¢Ê÷ÅÄ¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¡ª¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ç¤â»£¤Ã¤¿¸å¤Ë»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¿Í¤Ï°Õ³°¤ÈÇ¯¾å¤Î½÷À¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¤½¤â¤½¤â»É¤µ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜµ¤¤ÇÊ÷ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½Ê÷ÅÄ¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ä¤Î25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤¢¤ÈÊ÷ÅÄ¤µ¤ó¤¬ºî»ìºî¶Ê¤·¤¿¡Ö¤¤é¤¤é¤¤¤¤¤Ë¤ª¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ß¥¹iD¤ò¼õ¤±¤¿¤¯¤é¤¤¤Î2016Ç¯¤Ë»£¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¸«¤ë¤È¼ã¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡ÊÊÔ½¸¼Ô¡¦¾®ÎÓ¡Ë¤¼¤ÒÊ÷ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¼Ì¿¿½¸¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Â£¤ëÁ°¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¼ê»æ¤ò½ñ¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ø¡Ö20ÂåÁ°È¾¤ÏÅ·¶é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡È¤æ¤¦¤³¤¹¡É¤¬¡Ö30Âå¤Ï°¦ÕÈ¤¬Âç»ö¡×¤È¸ì¤ë¥ï¥±¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ð¡¼»öÌ³½ê¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¥ï¥±¡×¡Ö·ëº§À¸³è¡×¡Ö¥â¥Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤ÎÊÑ²½¡×¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö20ÂåÁ°È¾¤ÏÅ·¶é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡È¤æ¤¦¤³¤¹¡É¤¬¡Ö30Âå¤Ï°¦ÕÈ¤¬Âç»ö¡×¤È¸ì¤ë¥ï¥±