¼¯Åç¢ªÅìµþV·èÃÇ¤Î¾¾Â¼Í¥ÂÀ¤¬¤µ¤Ã¤½¤¯º£µ¨J1½éÀèÈ¯! ¼éÈ÷¤Ç¹×¸¥¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ç¸«¤»¾ì¤â¡ÖËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
[8.7 J1Âè25Àá ÅìµþV 0-1 ¹Åç Ì£¥¹¥¿]
¡¡ÇúÈ¯Åª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò³è¤«¤·¤¿¥É¥ê¥Ö¥ë¤ä¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¹¶¼é¤ËÊ³Æ®¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËËþÂ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤«¤éÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿MF¾¾Â¼Í¥ÂÀ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Çº£µ¨J1¥ê¡¼¥°Àï½éÀèÈ¯¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡ÖËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥·¥å¡¼¥È¿ô¤Ç¤Ï¾å²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¤Î0-1¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤â¡ÖÆâÍÆ¤ÏÎÉ¤¯¤Æ¤â¾¡¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é°ì½ï¡×¤È¸·¤·¤¯¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡7·î28Æü¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤Ç¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¡¢¤³¤ÎÆü·Þ¤¨¤¿¹Åç¤È¤ÎJ1¥ê¡¼¥°ºÆ³«Àï¡£Á°È¾¤ÏÁê¼ê¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë±Ô¤¤¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤Ç±þÂÐ¤·¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Î²ê¤òÅ¦¤à¤È¡¢¸åÈ¾¤Ï¹¶·â¤Ç2ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢ÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤ÎÃæ¤Ç¤âÃå¼Â¤Ë»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤â¤Ï¤äÁöÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¤À¤±¤ÇËþÂ¤Ç¤¤ëÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢´ÆÆÄ¤â¤½¤ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢¼éÈ÷¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¹¶·â¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤½¤ì¤òÁý¤ä¤»¤ë¤«¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¡£¡Ö¼éÈ÷ÌÌ¤Î¹×¸¥¤âÂç»ö¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹¶·âÌÌ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â2ËÜ¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â´Þ¤á¤Æ·è¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤â¤Ã¤ÈÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡7·î21Æü¤Ë°ÜÀÒ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¤¹¤°¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¡£¡Ö¤Þ¤À2½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ÎÆÃÄ§¤Ê¤É¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤·¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤ÎÆÃÄ§¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¡£¼þ°Ï¤Ë¤Ï¼¯Åç¤Ç¤â¶¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿FWÀ÷ÌîÍ£·î¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÀ¤Âå¤ÎFWÌÚÂ¼Í¦Âç¤éÆ±À¤Âå¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤«¤é¼þ°Ï¤È¤ÎÏ¢·¸¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï»î¹ç¤Ç¤½¤ì¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤º¤Ï¹ÅçÀï¤Ç½Ð¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡ÖÆÃ¤ËÁ°È¾¤Ï¹â¤¤°ÌÃÖ¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¤·¡¢¸åÈ¾¤Ï¤ï¤ê¤È¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤ê¤Ï¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï°ã¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ç¼õ¤±¤¿¤ê¡¢Î¢¤ËÈ´¤±¤¿¤ê¹©É×¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡ÖÁ°È¾¤ÏËÍ¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Áê¼ê¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÎÉ¤¤·Á¤Ç¼õ¤±¤Æ¡¢½³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤È¤«¡¢Áê¼ê¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¤Ã¤È¹©É×¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡¼¯Åç¤Ç¤Ïº£µ¨¤«¤é½¢Ç¤¤·¤¿¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤é¤ì¤º¡¢Âç¤¤Ê·è°Õ¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¿·Å·ÃÏ¡£¤³¤³¤«¤éÈôÌö¤òÁÀ¤¦23ºÐ¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤ò¹Í¤¨¤¿¾å¤Ç¤Î·ëÏÀ¡£º£ÆüÆÀ¤¿´¶¿¨¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ëÀ®¸ù¤ò³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤â¤¹¤°Íè¤ë¤Î¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£¤Þ¤º¤Ï11Æü¤ÎÌ¾¸Å²°Àï¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¡¢·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
¡¡ÇúÈ¯Åª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò³è¤«¤·¤¿¥É¥ê¥Ö¥ë¤ä¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¹¶¼é¤ËÊ³Æ®¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËËþÂ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤«¤éÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿MF¾¾Â¼Í¥ÂÀ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Çº£µ¨J1¥ê¡¼¥°Àï½éÀèÈ¯¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡ÖËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥·¥å¡¼¥È¿ô¤Ç¤Ï¾å²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¤Î0-1¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤â¡ÖÆâÍÆ¤ÏÎÉ¤¯¤Æ¤â¾¡¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é°ì½ï¡×¤È¸·¤·¤¯¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤â¤Ï¤äÁöÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¤À¤±¤ÇËþÂ¤Ç¤¤ëÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢´ÆÆÄ¤â¤½¤ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢¼éÈ÷¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¹¶·â¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤½¤ì¤òÁý¤ä¤»¤ë¤«¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¡£¡Ö¼éÈ÷ÌÌ¤Î¹×¸¥¤âÂç»ö¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹¶·âÌÌ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â2ËÜ¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â´Þ¤á¤Æ·è¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤â¤Ã¤ÈÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡7·î21Æü¤Ë°ÜÀÒ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¤¹¤°¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¡£¡Ö¤Þ¤À2½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ÎÆÃÄ§¤Ê¤É¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤·¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤ÎÆÃÄ§¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¡£¼þ°Ï¤Ë¤Ï¼¯Åç¤Ç¤â¶¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿FWÀ÷ÌîÍ£·î¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÀ¤Âå¤ÎFWÌÚÂ¼Í¦Âç¤éÆ±À¤Âå¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤«¤é¼þ°Ï¤È¤ÎÏ¢·¸¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï»î¹ç¤Ç¤½¤ì¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤º¤Ï¹ÅçÀï¤Ç½Ð¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡ÖÆÃ¤ËÁ°È¾¤Ï¹â¤¤°ÌÃÖ¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¤·¡¢¸åÈ¾¤Ï¤ï¤ê¤È¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤ê¤Ï¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï°ã¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ç¼õ¤±¤¿¤ê¡¢Î¢¤ËÈ´¤±¤¿¤ê¹©É×¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡ÖÁ°È¾¤ÏËÍ¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Áê¼ê¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÎÉ¤¤·Á¤Ç¼õ¤±¤Æ¡¢½³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤È¤«¡¢Áê¼ê¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¤Ã¤È¹©É×¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡¼¯Åç¤Ç¤Ïº£µ¨¤«¤é½¢Ç¤¤·¤¿¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤é¤ì¤º¡¢Âç¤¤Ê·è°Õ¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¿·Å·ÃÏ¡£¤³¤³¤«¤éÈôÌö¤òÁÀ¤¦23ºÐ¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤ò¹Í¤¨¤¿¾å¤Ç¤Î·ëÏÀ¡£º£ÆüÆÀ¤¿´¶¿¨¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ëÀ®¸ù¤ò³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤â¤¹¤°Íè¤ë¤Î¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£¤Þ¤º¤Ï11Æü¤ÎÌ¾¸Å²°Àï¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¡¢·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)