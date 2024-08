男性9人組グループ・Snow Manの最新シングル「BREAKOUT / 君は僕のもの」が、週間107万4745PTを記録し、8月8日発表の「オリコン週間合算シングルランキング」(2024年8月12日付)で通算10作目【※1】となる1位を獲得した。週間ポイントの内訳は、CD:106万7101PT/デジタルシングル(単曲):−/デジタルシングル(バンドル):−/ストリーミング:7644PT。本作は、同日付「オリコン週間シングルランキング」で、初週ミリオン突破となる106.7万枚を売り上げ、初登場1位を獲得。このCD売上枚数のポイントが大きくけん引し、合算シングルでも1位に。オリコン週間音楽ランキング【※2】2冠を獲得した。

また、本作の週間ポイントは107万4745PTで、自身初の達成となった2024年2月26日付での前作「LOVE TRIGGER / We'll go together」に続き、自身通算2作目となる週間ポイントで100万PTを突破。通算2作の週間ミリオンポイント達成は、男性アーティストでは史上初となった。なおSnow Manは、これで、CDシングルとして発売された全10作品すべてとなる通算10作で累積ミリオンポイントを突破。アーティスト別の「累積ミリオンポイント達成作品数」記録は、YOASOBIにならぶ歴代2位タイから歴代単独2位【※3】となった。【※1】2020年1月に「SixTONES vs Snow Man」としてリリースした「Imitation Rain/D.D.」は別名義作品【※2】オリコン週間音楽ランキングは、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、デジタルシングル(単曲)、デジタルアルバム、ストリーミング、ミュージックDVD・BDの8ランキング【※3】「アーティスト別合算シングル累積ミリオンポイント達成作品数」記録/1位:Official髭男dism(11作)、2位:Snow Man(10作)【合算シングルランキングとは】合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照PT=ポイント。今年度は「2023年12月25日付」よりスタート「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート<クレジット:オリコン調べ(2024年8月12日付:集計期間:2024年7月29日〜8月4日)>