¡ÖÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÆñ¤·¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×½Ð²ñ¤¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢·ëº§Áê¼ê¤Ë½ä¤ê²ñ¤¨¤Ê¤¤¥ï¥±
Îø°¦¤Ï¤¤¤Þ¤À¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¯Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î·èÃÇ¤¬¼«Ê¬¼¡Âè¡£
¤É¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤Ë¤â½¢¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬ÁªÂò»è¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»ä¤¿¤Á¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ëºÇÂç¤ÎÆñÌä¤¬¡¢¡ÖÃ¯¤òÎø°¦Áê¼ê¤ËÁª¤Ö¤«¡©¡×¤Ç¤¹¡£
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ëËÜ¤Ï¡¢¡Ø»Ë¾åºÇ¤âÎø°¦¤¬Æñ¤·¤¤»þÂå¤Ë ÍýÁÛ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È½Ð²ñ¤¦ÊýË¡¡Ù¥í¡¼¥¬¥ó¡¦¥¦¥ê¡¼Ãø¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¤Ç¤¹¡£
▶Á°²ó¡§¡Ö°ìÀ¸º¤¤é¤Ê¤¤¡×¤ª¶â¤Î¤·¤¯¤ß¤È¤Ï¡©ÎÙ¤Î²¯ËüÄ¹¼Ô¤¬17»þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¢§INDEX
£². ¡ÖÎø°¦¤À¤±¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ø
¡Á¼«Ê¬¤ÎÎø°¦·¹¸þ¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¡Á
£³. ËÜ½ñ¤Î¥³¥³¤¬¤¹¤´¤¤¡ª
£±. ¤Ê¤¼¡¢ÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤¤¤Þ¤À¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¯Æñ¤·¤¤¤Î¤«
¡ÖÎø¤È¤ÏÍî¤Á¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¼«Á³¤Ëµ¯¤³¤ë²Ê³ØÈ¿±þ¤À¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤¤¤Þ¤À¤ËÎø¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢·ëº§¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ç¤Ï¡¢¿¿¼Â¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Îø°¦´Ø·¸¤Ï¡¢¸«¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃÛ¤¯¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¸½Âå¿Í¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²¿É´¤â¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¸õÊä¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¼¡¡¹¤Ë¥¹¥ï¥¤¥×¤ÇÁê¼ê¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÁªÂò»è¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢Í¾·×¤Ë¿ÈÆ°¤¤¬¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¡¢¹ØÆþÁ°¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¸¡º÷¤·¤¿¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¤É¤ÎÅÅÆ°»õ¥Ö¥é¥·¤¬¤è¤¤¤«¡¢¤É¤Î¥Ö¥ë¡¼¥È¥¥¡¼¥¹¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤¬¤è¤¤¤«¤Ê¤É¥°¡¼¥°¥ë¤Ç¤¢¤È¾¯¤·¸¡º÷¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡È´°àú¤ÊÁªÂò¡É¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Îø°¦¤Ë¤â¡Ö´°àú¤ÊÁªÂò¡×¤òµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Îø°¦¤Ç¤â²¿É´¤â¤ÎÁªÂò»è¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤É¤ì¤¬¡ÖÀµ²ò¡×¤«¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¤À¡¢¤È¤¤¤¦»×¹Í¤Î¤ï¤Ê¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Îø°¦¤Ë¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤«¡×¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÇÂÅ¶¨¤¹¤Ù¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¿Ìä¤Ø¤Î¡ÖÀµ²ò¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¿È¤Î²ó¤ê¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¿Æ¤«¤é¡Ö»ä¤ÈÆ±¤¸²á¤Á¤òÈÈ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤âÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃ¯¤È·ëº§¤¹¤ë¤«¡×¤Ç¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬º¸±¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢°ìÄê¤ÎÇ¯Îð¤ËÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤ÈË¾¤à½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»þ´ÖÅª¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¤³¤Î·¹¸þ¤Ï¸²Ãø¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎËÜ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎø°¦¤¬¤Ê¤¼¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤«ÍýÍ³¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢»×¹ÍÊÊ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
£². ¡ÖÎø°¦¤À¤±¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ø
¡Á¼«Ê¬¤ÎÎø°¦·¹¸þ¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¡Á
¼þ°Ï¤Î¿Í¤ò¤ß¤Æ¡Ö¤Ê¤¼¤ß¤ó¤Ê¡¢Îø¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¡©¡×¡Ö»ä¤Ï»Å»ö¤âÍ§¿Í´Ø·¸¤âÎÉ¹¥¤Ê¤Î¤ËÎø°¦¤À¤±¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤Îø°¦¤ÎÌÕÅÀ¡¢¤Ä¤Þ¤êÎø°¦¤ò¼ºÇÔ¤µ¤»¤ë¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤¤¤¿¤¤¼¡¤Î£³¤Ä¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Îø°¦¤ò¼ºÇÔ¤µ¤»¤ë¸¶°ø¡Ê¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡Ë¤òÆÃÄê¤·¡¢°ÊÊ¤òÃ¦¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê½¬´·¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ºÎø°¦¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëÎ¹¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î·¹¸þ¤òÇÄ°®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¥í¥Þ¥ó¥¹»Ö¸þ·¿
¡Ö±¿Ì¿¤Î¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Ëö±Ê¤¯¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤ª¤È¤®ÏÃ¤Î¤è¤¦¤ÊÎø°¦¤òµá¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬ÆÈ¤ê¿È¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥Ã¥È¡¼¤Ï¡ÖÎø°¦¤Ïµ¯¤³¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æµ¯¤³¤ë¤â¤Î¡×¡£
¢´°àú»Ö¸þ·¿
»öÁ°¤Ë²¼Ä´¤Ù¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁªÂò»è¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢Àµ²ò¤À¤È³Î¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¤Þ¤ÇÀÐ¶¶¤ò¤¿¤¿¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¡£²¿»ö¤â¿µ½Å¤Ë·èÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ã¥È¡¼¤Ï¡Ö·ëº§¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡©¡×¡£
£¿¬¹þ¤ß·¿
¼«Ê¬¤ÏÌ¤½Ï¤À¤«¤é¤Þ¤ÀÎø°¦¤ò»Ï¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¥Ã¥È¡¼¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤È¤¦¡×¡£
¤³¤ì¤é¤Î£³¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¤¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Èó¸½¼ÂÅª¤Ê´üÂÔ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¥í¥Þ¥ó¥¹»Ö¸þ·¿➡️Îø°¦¤ËÂÐ¤·¤ÆÈó¸½¼ÂÅª¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
´°àú»Ö¸þ·¿➡️¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÈó¸½¼ÂÅª¤Ê´üÂÔ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¬¹þ¤ß·¿➡️¼«Ê¬¼«¿È¤ËÂÐ¤·¤ÆÈó¸½¼ÂÅª¤Ê´üÂÔ¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¿¥¤¥×¤ò¤â¤¦¾¯¤·¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤«¤é¡¢¹îÉþ¤¹¤ëÊýË¡¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¥í¥Þ¥ó¥¹»Ö¸þ·¿¤Î·¹¸þ¤È¹îÉþÊýË¡
¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ï¡¢±¿Ì¿¤Î¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡ÖÈà¤È¤Ï¼«Á³¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¤Î¡£¥¢¥×¥ê¤Ê¤ó¤Æ¥í¥Þ¥ó¥¹¤Î¤«¤±¤é¤â¤Ê¤¤¡£±¿Ì¿¤Ë¼ê¤ò²Ã¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤¹¡£
°¦¤È¤Ï¼«Á³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÆÈ¤ê¿È¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤Áê¼ê¤Ë¤Þ¤À½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥í¥Þ¥ó¥¹»Ö¸þ·¿¤Ï¡¢°¦¤òÂÔ¤Ä¤À¤±¤Ç¡¢°¦¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤¿¤È¤¨ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²¿¤«ÌäÂê¤¬µ¯¤³¤ë¤È
¡Ö°¦¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¤À¤«¤é¤³¤Î¿Í¤Ï¡È±¿Ì¿¤Î¿Í¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îò»Ë¾å¤Û¤È¤ó¤É¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°¦¤Î¤¿¤á¤Ë·ëº§¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ð¤«¤²¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â·ëº§¤È¤Ï¡¢·ÐºÑÀ¤ÈÍøÊØÀ¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤ÎÉã¿Æ¤Î½êÍÃÏ¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎÉã¿Æ¤ÎÅÚÃÏ¤ÈÎÙÆ±»Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é·ëº§¤¹¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢ÉÏ¤·¤¤²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢Áê¼ê¤«¤é·ëº§¤È°ú¤´¹¤¨¤Ëµí12Æ¬¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é·ëº§¤¹¤ë¤Ê¤É¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¸ÅÂå¤«¤é¿ÍÎà¤¬¤Ä¤Í¤Ë°¦¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°¦¤È¤Ïº§°ù´Ø·¸°Ê³°¤Ç¤¹¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°¦¤Î¤¿¤á¤Ë·ëº§¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï1750Ç¯º¢¡¢¥í¥Þ¥ó¼çµÁ¤Î»þÂå¤Ë¤Þ¤ÇÁÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
°¦¤Î»í¤ò¶ã¤¸¤ëÅ¯³Ø¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿»×ÁÛ±¿Æ°¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥í¥Þ¥ó¼çµÁ¤¬°¦¤ò¡ÖÉÂµ¤¤Î°ì¼ï¡×¤«¤é¡¢Ä¹´üÅª¤Ê´Ø·¸¤òµá¤á¤ë¿·¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Þ¤Ç²¡¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é¿ôÀ¤µª¤¬¤¿¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢¥í¥Þ¥ó¼çµÁ¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÎø°¦´Ñ¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥Þ¥ó¼çµÁ»×ÁÛ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö±¿Ì¿¤Î¿Í¡×¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¡¢¼«Ê¬¤Î¸½¼ÂÎ¥¤ì¤·¤¿Îø°¦´Ñ¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¿Í¤ÏµñÀä¤·¤Æ¡¢²¿Ç¯¤â¤Î»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¤ä¥é¥Ö¥³¥á¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¡¢ÁÇÅ¨¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÇòÇÏ¤Î²¦»ÒÍÍ¤È±Ê±ó¤ËÊë¤é¤¹¤È»×¤ï¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥í¥Þ¥ó¥¹»Ö¸þ¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Û
ÍýÁÛ¤È°ã¤¦Îø°¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¿´¤ò³«¤¯¡£ÇòÇÏ¤Î²¦»ÒÍÍ¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤«¤é£²ÈÖ¼ê¤È·ëº§¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤â¤½¤âÇòÇÏ¤Î²¦»ÒÍÍ¤Ê¤ó¤ÆÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢²¼µ¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¦´°àú¤Ê¿Í¤Ê¤É¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍý²ò¤¹¤ë
¡ÖÇòÇÏ¤Î²¦»ÒÍÍ¤Ç¤â¿²µ¯¤¤ÎÂ©¤Ï¤¯¤µ¤¤¡×¡£ÍýÁÛ¤Î¿Í¤Î³°´Ñ¤Ï¡¢ÍýÁÛÄÌ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡£
¡¦¤É¤ó¤Ê·ëº§À¸³è¤â¡¢ÅØÎÏ¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤¹¤ë
¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆü¡¹ÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¡¦°¦¤Ï¤¢¤Á¤é¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¸¸ÁÛ¤ò¼Î¤Æ¤ë
Ã¯¤«¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¡¢½Ð²ñ¤¤Êý¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¦SNS¤ÇÌÜ¤Ë¤¹¤ëÍýÁÛ¤ÎÎø°¦Áü¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤
SNS¤Ï¤³¤Î¤¦¤¨¤Ê¤¯¹¬¤»¤Ç¾ðÇ®Åª¤«¤Ä¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ëÎø°¦¤ò¡¢Ã¯¤â¤¬´ÊÃ±¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤Þ¤¹¡£¤É¤ÎÅê¹Æ¤â²á¾ê¤Ê¤Û¤É¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤¹¤ë¡£
¢´°àú»Ö¸þ·¿¤Î·¹¸þ¤È¹îÉþÊýË¡
ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤â²¿¤«¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤Ï¡¢¾ï¤Ë²¼Ä´¤Ù¤òÅ°Äì¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤¬¤³¤Î´°àú»Ö¸þ·¿¡£
¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï²¿¤«¤òÁª¤ÖºÝ¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁªÂò»è¤ò¸¡Æ¤¤·¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
Îø¿Í¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·èÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¤Û¤«¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È£µ¡ó¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£
´°àú»Ö¸þ·¿¤Ï¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÉÔ°Â¤¬Âç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢´°àú¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼ºÇÔ¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Î¥º§¤·¤Æ£±¿Í¤Ç»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È¤«¡¢·ëº§¤ËË°¤¤ÆÉâµ¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤¬µ¯¤³¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤¹¤ë¼«Í³¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤ËÀµ¤·¤¤¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤â¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÊª¸ì¤ÎÃø¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Êª¸ì¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤ÀÕÇ¤¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤È·ëº§¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤«¡¢Åú¤¨¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÀµ²ò¤Ê¤É¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú´°àú»Ö¸þ¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Û
¡Ö¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ²¿É´²ó¤â¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Îµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ÎÍýÁÛ¤ÎÃËÀ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´°àú»Ö¸þ·¿¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤ÈÉÔ³Î¼Â¤µ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¡¢Å°ÄìÅª¤È¤ÏÄø±ó¤¤²¼Ä´¤Ù¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ·èÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈë½ñÌäÂê¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë°Õ»×·èÄê¤ÎÌäÂê¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÈë½ñ¤ò£±¿Í¸Û¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸õÊä¼Ô¤Ï100¿Í¤¤¤Æ£±¿Í¤º¤ÄÌÌÀÜ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£ÌÌÀÜ¤ò½ª¤¨¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤«ÊÌ¤Î¿Í¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤«¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£ÉÔºÎÍÑ¤Ë¤·¤¿¿Í¤Ï¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢¤¢¤È¤Ç¿´ÊÑ¤ï¤ê¤·¤Æ¤â¤½¤Î¿Í¤ò¸Æ¤ÓÌá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇ¹â¤Î¸õÊä¼Ô¤òÁª¤Ö¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºÇÂç¸ÂÀ¸¤«¤»¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç·èÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸åÊý¤Ç½çÈÖÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¸õÊä¼Ô¤òÆ¨¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ºÇ¸å¤Î¸õÊä¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¤¤Á¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¿ô³ØÅª¤ËÀµ¤·¤¤Åú¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸õÊä¼Ô¤Î37¡ó¤ÈÌÌÀÜ¤·¡¢¤½¤³¤Ç°ìÃ¶Ää»ß¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎºÇ½é¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤«¤éºÇ¹â¤Î¿ÍÊª¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿ÍÊª¤¬½ÅÍ×¤Ê´ð½àÃÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ»Ä¤ê¤ÎÌÌÀÜ¤Ç¡¢¤½¤Î´ð½àÃÍ¤Î¿ÍÊª¤òÄ¶¤¹¸õÊä¼Ô¤¬¸½¤ì¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤ËºÎÍÑ¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÏÀÍý¤òÎø°¦¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Ãµ¤·¤Î´ü´Ö¤¬18ºÐ¤«¤é40ºÐ¤Þ¤Ç¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢37¡ó¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï26.1ºÐ¤¬´Ñ»¡¤«ÌöÆ°¤Ø¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê26.1ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿ÃËÀ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹â¤Î¿ÍÊª¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì°Ê¹ß¡¢½Ð²ñ¤¦¿Í¤Î¤Ê¤«¤«¤é¤½¤Î´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ëºÇ½é¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Þ30Âå¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÃÏÅÀ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤È¤Ï´ð½àÃÍ¤È¤Ê¤ë¿ÍÊª¤ò³ä¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤¦¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Ë´ð½àÃÍ¤ÈÆ±Åù¤«¤½¤ì°Ê¾å¤Î¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¿Í¤È¿¿·õ¸òºÝ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¿¬¹þ¤ß·¿¤Î·¹¸þ¤È¹îÉþÊýË¡
¤¹¤´¤¯¥â¥Æ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÎø°¦¤ò¤·¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡£
¤³¤Î¼ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¿¬¹þ¤ß·¿¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£Îø°¦¤ò¤¹¤Ù¤¤À¤È¤Ï´¶¤¸¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤Ê¤¤¡£
¥Ç¡¼¥È¤Ë½Ð¤«¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡Ö»Å»ö¤Ç¾º¿Ê¤·¤¿¤é¡Ä¡×¡Ö¤¢¤È£µ¥¥íÁé¤»¤¿¤é¡Ä¡×¡Ö»Å»ö¤¬°ìÃÊÍî¤·¤¿¤é¡Ä¡×¤È¸À¤¤Ìõ¤ò¤¹¤ë¡£
100¡ó½àÈ÷¤¬À°¤¦¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¸«Æ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò²á¾®É¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤È¤¯¤Ë¡¢½àÈ÷¤¬´°àú¤ËÀ°¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´°Á´¤Ë¼«¸ÊÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤È»×¤¨¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÍýÁÛ¤ÎÁê¼ê¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤Î¤Ë¡¢»þ´ü¾°Áá¤ÇµñÈÝ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿¬¹þ¤ß·¿¤Î¿Í¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«Ä«¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤È¡Ö½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È»×¤¨¤ëÆü¤¬¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ïµ¯¤³¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Îø°¦¤¹¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤òÆ¨¤·¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑ³Ø¼Ô¤¬¤è¤¯»È¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤È°Õ»×·èÄê¤Ë¤ª¤±¤ë¡Öµ¡²ñÈñÍÑ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÁªÂò»è¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤ËÊ§¤¦Âå½þ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
µ¡²ñÈñÍÑ¤Î£±¤ÄÌÜ¤Ï¡¢³Ø¤Öµ¡²ñ¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ç¡¼¥È¤ÎÂçÈ¾¤Ï·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¿ÍÊª¤ÈÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¿¬¹þ¤ß·¿¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Û
¡¦Äù¤áÀÚ¤ê¤òÀß¤±¤ë
Îø°¦¤ÎºÇ½é¤Î°ìÊâ¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤òÀß¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª´«¤á¤Ï¤¤¤Þ¤«¤é£³½µ´Ö¸å¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤ÐºÇ½é¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤ÆÀª¤¤¤ò¤¯¤¸¤¯¤Û¤É±ó¤¤Ì¤Íè¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦½àÈ÷
Äù¤áÀÚ¤ê¤òÀß¤±¤¿¤é¥Ç¡¼¥È¤Î½àÈ÷¤Ë¤È¤ê¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ç¡¼¥ÈÍÑ¤Î¾¡ÉéÉþ¤ò¤½¤í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Í§¿Í¤ÈÍ¼¿©¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í§¿Í¤ÎÏÃ¤Ë¶½Ì£¤ò¤â¤Ã¤Æ¿¿·õ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³Î¤«¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¿Í¤ËÏÃ¤¹
¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ø¸À¤¹¤ë¤ÈÌÜÉ¸Ã£À®¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤Ë¥Ç¡¼¥È¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Äù¤áÀÚ¤ê¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë
¶À¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢À¼¤Ë½Ð¤·¤Æ¡Ö»ä¤Ï°¦¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ï¥Ç¡¼¥È¤ÎÃ£¿Í¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ð¤«¤²¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤Ç¤â»î¤¹²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶À¤ÎÁ°¤Î¼«¸Ê°Å¼¨¤¬¤¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¼«Ê¬¤ò¥Ç¡¼¥È¤ÎÃ£¿Í¤À¤È»×¤¦¤È¼þ¤ê¤Î¿Í¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ò¤½¤¦¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¾®¤µ¤¯»Ï¤á¤ë
´ðËÜÅª¤Ë£±½µ´Ö¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±²ó¤Ï¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë´«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¶õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¼«Ê¬¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë
¥Ç¡¼¥È¤È¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ç¡¼¥È¤¬»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¿ÆÍ§¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤ò¤Í¤®¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¸µÎø¿Í¤È¤Î±ï¤òÀÚ¤ë
ºÇ¸å¤Ë£±¤Ä¤À¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿¬¹þ¤ßµ¤¼Á¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÂ¿¤¯¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¿¿·õ¤Ë¥Ç¡¼¥È¤Ë¾è¤ê½Ð¤»¤Ê¤¤¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢¸µÎø¿Í¤Ø¤ÎÌ¤Îý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¥Ç¡¼¥È¤ËÎ×¤à¿ÍÁ´°÷¤Ë¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸µÎø¿Í¤È¤Î±ï¤ÏÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£³. ËÜ½ñ¤Î¥³¥³¤¬¤¹¤´¤¤¡ª
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¡Ø»Ë¾åºÇ¤âÎø°¦¤¬Æñ¤·¤¤»þÂå¤Ë ÍýÁÛ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È½Ð²ñ¤¦ÊýË¡¡Ù¥í¡¼¥¬¥ó¡¦¥¦¥ê¡¼Ãø¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ï²¼µ¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤ë¡£
¡¤¤¤Þ¤Î»þÂå¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï½Ð²ñ¤¤¤ÏË¬¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢·ëº§¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¢¡Ö¤³¤ì»ä¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤ÊÎã¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ëµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÚÃø¼Ô¡Û¡¡¥í¡¼¥¬¥ó¡¦¥¦¥ê¡¼¡¡Logan Ury
¹ÔÆ°²Ê³Ø¼Ô¤«¤é¥Ç¡¼¥È¥³¡¼¥Á¤ËÅ¾¿È¤·¡¢¸½Âå¤ÎÎø°¦¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¹ñºÝÅª¤ËÌ¾¤ò¤Ï¤»¤ë¡£
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ò¥ó¥¸¡ÊHinge¡Ë¡×¤Î¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥Ã¥×¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤ÎÎø°¦¤ò½õ¤±¤ë¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¡£
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ç¿´Íý³Ø¤òÀì¹¶¤·¤¿¤Î¤Á¡¢Google¤Î¹ÔÆ°²Ê³Ø¥Á¡¼¥à¡ÖIrrational Lab¡ÊÈó¹çÍý¼Â¸³¼¼¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢¼ÒÆâ¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖTalks at Google¡×¤Ë¤Æ¸½Âå¤ÎÎø°¦¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£TED¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡£
¡ÚÌõ¼Ô¡Û¡¡»ûÅÄÁáµª¡¡¤Æ¤é¤À¡¦¤µ¤
¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¥Æ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¥º¥«¥ì¥Ã¥¸¤Ë¤ÆTESOL¡Ê±Ñ¸ì¶µ¼øË¡¡Ë½¤»Î¹æ¼èÆÀ¡£
¹â¹»±Ñ¸ì¶µ»Õ¤ò·Ð¤Æ¡¢½ÐÈÇËÝÌõ¤È¼ÂÌ³ËÝÌõ¤Î±ÑÆüËÝÌõ¼Ô¤Ë¡£¼ÂÍÑ½ñ¤ä¼«¸Ê·¼È¯½ñ¡¢¥¦¥§¥Ö»¨»ïµ»ö¡¢IT·Ï¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ê¸½ñ¤Ê¤É¤ÎËÝÌõ¤Ë·È¤ï¤ë¡£
Ìõ½ñ¡ØºÇ¿·²Ê³Ø¤¬¾ÚÌÀ¤·¤¿ Ç¾¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¥Ù¥¹¥È211¡Ù¡ÊÊ¸¶Á¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥â¥Æ¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ ¿Ê²½¿´Íý³Ø¤¬¶µ¤¨¤ëºÇ¶¯¤ÎÎø°¦ÀïÎ¬¡Ù¡Ê¶¦Ìõ¡¢SB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¡£Âç³Ø¤Ç±Ñ¸ì¹Ö»Õ¤âÌ³¤á¤ë¡£
▶NEXT¡§£¸·î22Æü ÌÚÍË¹¹¿·Í½Äê
¡Ø¤³¤Î¥×¥ê¥ó¡¢¤¤¤Þ¿©¤Ù¤ë¤«¡©¥¬¥Þ¥ó¤¹¤ë¤«¡©¡Ù¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
▶Á°²ó¡§¡Ö°ìÀ¸º¤¤é¤Ê¤¤¡×¤ª¶â¤Î¤·¤¯¤ß¤È¤Ï¡©ÎÙ¤Î²¯ËüÄ¹¼Ô¤¬17»þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È