¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛËÌµþ¸ÞÎØÃÄÂÎ¤Ë¶ä¥á¥À¥ë¼øÍ¿¡¡ºäËÜ²Ö¿¥¤ÏËÜ²»ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤¢¤Îº¢¤Ï£±Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç¡Ä¡×
¡Ú¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¸Æü¡ËÈ¯¡Û£²£°£²£²Ç¯ËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¤Ç£³°Ì¤«¤é£²°Ì¤Ë·«¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿ÆüËÜ¤¬¥Ñ¥ê»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ËÌµþ¸ÞÎØ¤ÎÃÄÂÎ¤Ï¥í¥·¥¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£Ò£Ï£Ã¡Ë¤¬£±°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢¥«¥ß¥é¡¦¥ï¥ê¥¨¥ï¤Î¥É¡¼¥Ô¥ó¥°ÌäÂê¤¬È¯³Ð¡£Ìó£²Ç¯È¾É½¾´¼°¤¬±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£··î²¼½Ü¤Ë£Ò£Ï£Ã¤Î£³°Ì¹ß³Ê¤È¡¢Åö»þ£²°Ì¤ÎÊÆ¹ñ¤¬£±°Ì¤Ë¡¢Æ±£³°Ì¤ÎÆüËÜ¤¬£²°Ì¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£É£Ï£Ã¡Ë¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ´ü´ÖÃæ¤ËÊÆ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ÎÂÐ¾ÝÁª¼ê¤ò¾·ÂÔ¤·¡¢Æ±Æü¤Ë¥Ñ¥êÃæ¿´Éô¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÉ½¾´¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ëÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢ÃÄÂÎ¤Î¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö£²Ç¯È¾Á°¤Ï¥á¥À¥ë¼øÍ¿¼°¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¢¤Îº¢¤Ï£±Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÂÔ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÆ¼¤«¤é¶ä¤Ë·«¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥á¥À¥ë¤¬¤â¤é¤¨¤ÆÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡££²Ç¯È¾Á°¤Î´î¤Ó¤ò¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤â¶ä¥á¥À¥ë¤Î¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Î¥á¥À¥ë¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡×¤È¾Ð´é¡£²Ö¤ÎÅÔ¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢ÂÎÁàÃË»Ò¤Î²¬¿µÇ·½õ¡ÊÆÁ½§²ñ¡Ë¤¬£³´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤Î¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¸°»³¤Ï¡ÖÆ±µéÀ¸¤¬ÂÎÁà¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢£¸¶¯Æþ¤ê¤·¤¿ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÂåÉ½¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¼¡¤ÏËÍ¤¬´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£