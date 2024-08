タレントの指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ=LOVE(イコールラブ)の17thシングル「絶対アイドル辞めないで」の発売記者会見が7日、都内で開かれた。9月には7周年を控え、グループ最大規模となるライブが予定されており、メンバーが意気込みを語った。同作は通算17枚目となるニューシングルの表題曲。推しの幸せを願いながらも永遠にアイドルでいてほしいというファンの強い愛情を歌った究極のラブソング。音嶋莉沙は「ファンの方から『絶対アイドルやめないで』と言われることが増えたんですけど、私たちからは絶対オタクやめないでっていう気持ちです」と笑顔を見せた。

9月7、8日には神奈川・Kアリーナ横浜にて、イコールラブ史上最大規模となる7周年コンサート「=LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」の開催が決定した。山本杏奈は「周年を重ねるごとに大きなステージだったり、たくさんのファンの方が来てくださって、ほんとに感謝の気持ちでいっぱい」と話した上で「当初から指原さんに『東京ドームに』ってお言葉をいただいていたり、去年は『いつか紅白』にもっていう言葉をいただいたりしたので、指原さんにもファンの皆さんにも感謝を届けられるような大きなステージにみんなで行けるように、もっともっと頑張っていきたいなと思います。」と力強く語った。会見にはこのほか、大谷映美里、大場花菜、齋藤樹愛羅、佐々木舞香、高松瞳、瀧脇笙古、野口衣織、諸橋沙夏が出席した。イコールラブは指原と代々木アニメーション学院がタッグを組んで開催したオーディションで結成。2017年8月、アイドルフェス『TOKYO IDOL FESTIVAL 2017』にて初パフォーマンス。同年9月、シングル「=LOVE」でデビューした。2024年2月〜4月にかけて、自身初となるアリーナツアー『=LOVEアリーナツアー2024「Tell me what‘s more than “LOVE”」』(全4会場8公演)を開催し、約5万人を動員した。