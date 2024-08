タレントの指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ・=LOVE(イコールラブ)のメンバーが7日、都内で開かれた同グループの17thシングル「絶対アイドル辞めないで」(7月31日発売)の発売記者会見に出席した。同作は、推しの幸せを願いながらも永遠にアイドルでいてほしいというファンの強い愛情を歌った究極のラブソング。会見では楽曲のタイトルにちなみ、「絶対〇〇辞めないで」というお題にメンバーが答えた。大谷映美里は「毎年、指原さんが大分県のとってもおいしいシャインマスカットをたくさんメンバーに送ってくださる」と指原の太っ腹エピソードを展開し、「もうこのシャインマスカットでメンバーは毎日リハーサルやレッスンを頑張れているので、ぜひともできればやめないでいただきたいです」とはにかんだ。

また記者からこのほかに指原からもらった太っ腹な差し入れを問われると、野口衣織が「アリーナツアーのときにクレープのキッチンカーの差し入れをいただきました」とまたもや豪快エピソードを披露。「もう大喜び。みんなで並んだし、うれしかったです!」と語った。会見にはこのほか、大場花菜、音嶋莉沙、齋藤樹愛羅、佐々木舞香、高松瞳、瀧脇笙古、野口衣織、諸橋沙夏、山本杏奈が出席した。イコールラブは指原と代々木アニメーション学院がタッグを組んで開催したオーディションで結成。2017年8月、アイドルフェス『TOKYO IDOL FESTIVAL 2017』にて初パフォーマンス。同年9月、シングル「=LOVE」でデビューした。2024年2月〜4月にかけて、自身初となるアリーナツアー『=LOVEアリーナツアー2024「Tell me what‘s more than “LOVE”」』(全4会場8公演)を開催し、約5万人を動員した。9月7、8日には神奈川・Kアリーナ横浜にて、イコールラブ史上最大規模となる=LOVE 7周年コンサート「=LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」の開催が決定した。