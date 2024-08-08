地元ビュティエが3打差首位発進 パリ五輪ゴルフ女子
【AFP＝時事】パリ五輪は7日、ゴルフ女子第1ラウンドがパリ郊外のル・ゴルフ・ナショナル（Le Golf National、パー72）で行われ、地元フランスのセリーヌ・ビュティエ（Celine Boutier）が7アンダーで首位発進した。
南アフリカのアシュリー・ブハイ（Ashleigh Buhai）が3打差の2位につけた。連覇を狙う世界ランキング1位のネリー・コルダ（Nelly Korda、米国）は前半に苦しみ、イーブンパーの13位タイとなった。
昨年のアムンディ・エビアン選手権（Amundi Evian Championship 2023）でメジャー初優勝を果たしたビュティエは、最初の6ホールで3バーディーを奪う幸先の良いスタートを切ると、16番でチップインバーディーを決めるなど後半も好調を維持し、8バーディーの「65」をマークした。
ビュティエと同組で回ったリリア・ブ（Lilia Vu、米国）と、メキシコのガビー・ロペス（Gaby Lopez）、コロンビアのマリアホ・ウリベ（Mariajo Uribe）、スイスのモルガヌ・メトロー（Morgane Metraux）が首位と5打差の3位タイで並んだ。
日本勢は山下美夢有（Miyu Yamashita）が1アンダー7位タイにつけた一方、笹生優花（Yuka Saso）は5オーバーの46位タイと出遅れた。
【翻訳編集】AFPBB News
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日本勢は山下美夢有（Miyu Yamashita）が1アンダー7位タイにつけた一方、笹生優花（Yuka Saso）は5オーバーの46位タイと出遅れた。
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