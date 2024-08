【カービィと吉野家まんぷく大作戦】第1弾:8月8日11時~31日20時第2弾:9月3日11時~30日20時

吉野家は、「星のカービィ」とのコラボ「カービィと吉野家まんぷく大作戦」第1弾を8月8日11時より開催する。

「カービィと吉野家まんぷく大作戦」はコラボメニューとして「カービィ盛」(小盛600円、並盛633円)が登場し、本メニューでは全7種からランダムで1つフィギュアがついてくる。第1弾で4種、第2弾で3種が展開される。

テイクアウト注文では限定デザインのテイクアウト袋がついてくる。また、アプリポイントキャンペーンとして抽選で500名に「カービィどんぶり3点セット」が当たるキャンペーンも実施する。

さらに9月2日より「吉野家公式通販ショップ」にて完全受注生産のカービィどんぶり並盛1個と冷凍牛丼の具2袋がセットになった「まんぷく大作戦セット」が販売予定。価格は3,999円。

カービィと吉野家まんぷく大作戦

「カービィ盛」オリジナルフィギュア第1弾

8月8日11時~8月31日20時

ダッシュ

おおあわて

おもちかえり

まんぷく

「カービィ盛」オリジナルフィギュア第2弾

9月3日11時~9月30日20時

すいこみ

キャッチ

コック

※「すいこみ」と「コック」はコップなどのフチにかけて遊べるフィギュアです。

限定デザインのテイクアウト袋

アプリポイントキャンペーン

キャンペーン期間:8月8日11時~9月30日20時まで

応募期間:10月10日23時59分まで

「吉野家アプリ」から参加ができ、店舗にてお会計前にアプリ画面上のバーコードを提示してポイントがもらえる。税込500円ごとに1ポイント付与。1ポイント1口として応募可能。

カービィどんぶり3点セット

吉野家公式通販ショップ「まんぷく大作戦セット」

販売期間:9月2日~9月30日まで

価格:3,999円

