¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û¥í¥·¥¢¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÉ½¾´¼°Ãæ»ß¤òÍ×µá¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃçºÛºÛÈ½½ê¤ØÄóÁÊ
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ´ü´ÖÃæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÆüËÜÂåÉ½¤ÎÉ½¾´¼°¤ò½ä¤ê¡¢»×¤ï¤Ì¤È¤³¤í¤«¤éà²£¤ä¤êá¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤ÎÆ±¶¥µ»¤Ç¡¢Åö»þ£±°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¥·¥¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£Ò£Ï£Ã¡Ë¤Î¥«¥ß¥é¡¦¥ï¥ê¥¨¥ï¤Ë¥É¡¼¥Ô¥ó¥°ÌäÂê¤¬È¯³Ð¡£É½¾´¼°¤¬±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££··î²¼½Ü¤Ë£Ò£Ï£Ã¤Î£³°Ì¹ß³Ê¤È¡¢Åö»þ£²°Ì¤ÎÊÆ¹ñ¤¬¶â¥á¥À¥ë¡¢Æ±£³°Ì¤ÎÆüËÜ¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤Ë·«¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£É£Ï£Ã¡Ë¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ´ü´ÖÃæ¤ËÊÆ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ÎÂÐ¾ÝÁª¼ê¤ò¾·ÂÔ¤·¡¢ÆüËÜ»þ´Ö£¸Æü¤Ë¥Ñ¥êÃæ¿´Éô¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÉ½¾´¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤«¤é¤Ï½÷»Ò¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤äÃË»Ò¤Î¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤é¤¬½ÐÀÊ¤òÍ½Äê¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ò£É£Á¥Î¡¼¥Ü¥¹¥Á¡×¤Ï¡Ö¥í¥·¥¢¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤é¤¬£Ã£Á£Ó¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ÈÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤Î¾Þ¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤òÍ×µá¡×¤ÈÂê¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö£²£°£²£²Ç¯¸ÞÎØ¤ÎÃÄÂÎÀï¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¥·¥¢¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤ëÊÆ¹ñ¤ÈÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤ÎÉ½¾´¼°¤ÎÃæ»ß¤òµá¤á¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃçºÛºÛÈ½½ê¡Ê£Ã£Á£Ó¡Ë¤ËÁÊ¤¨¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£