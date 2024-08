SMエンターテインメント所属のボーイズグループ・RIIZE(ライズ)の日本デビューシングル「Lucky」(9月5日発売)の内容詳細が7日、公開された。今作には、「“幸運(Lucky)”は、”It’s up to us”=僕ら次第!」というメッセージが込められているタイトル曲「Lucky」をはじめ、楽しげな笑い声と話し声から始まるカップリング曲「Be My Next」、さらに「もし違う人生を生きたとしても、必ず君に出会って恋をする」という思いがつづられたラブソング「Same Key」の3曲が収録される。

今作は通常盤に加え、特別に撮り下ろされた36Pフォトブック付きの初回生産限定盤A、「Lucky」ミュージックビデオとビハインド映像(約30分)を収録したDVD付きの初回生産限定盤B、7inchレコードサイズ紙ジャケット特別仕様メンバーソロ6種の完全生産限定盤、さらに絵柄違いのメンバーソロ6種のUNIVERSAL MUSIC STORE限定盤の全15形態でリリース。各形態にはオリジナルフォトカードと、購入者限定イベント&グッズ特典への応募抽選に参加することができる抽選券(シリアルナンバー)が封入される。購入者限定イベント(封入シリアル当選者対象)情報とCDショップ別購入特典も解禁となった。イベントは神奈川県内で10月15・16日の2日間開催予定。詳細は後日発表される。