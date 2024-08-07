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気象台は、午後10時3分に、大雨警報（浸水害）を南アルプス市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】山梨県・南アルプス市に発表

中・西部では、8日未明まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■甲府市
□大雨警報
・土砂災害
　8日未明にかけて警戒
・浸水
　8日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　8日未明にかけて警戒

■韮崎市
□大雨警報
・土砂災害
　8日未明にかけて警戒
・浸水
　8日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　8日未明にかけて警戒

■南アルプス市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　8日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■北杜市
□大雨警報
・土砂災害
　8日未明にかけて警戒
・浸水
　8日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　8日未明にかけて警戒

■甲斐市
□大雨警報
・土砂災害
　8日未明にかけて警戒
・浸水
　8日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　8日未明にかけて警戒

■笛吹市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　8日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■昭和町
□大雨警報
・浸水
　8日未明にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm