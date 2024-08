〈食べログ3.5以下のうまい店〉焼肉界の新潮流!? コスパ◎うまい肉をクリーンな空間で提供する“ネオ下町系焼肉”

おいしいもの好きのあの人に「食べログ3.5以下のうまい店」を教えてもらう本企画。今回は『焼肉の達人』の著者、小関尚紀さんに、東京・荻窪の焼肉店を教えてもらった。

〈食べログ3.5以下のうまい店〉

グルメなあの人にお願いして、本当は教えたくない、とっておきの「3.5以下のうまい店」を紹介する本企画。今回は、年間100店以上の焼肉店に通う焼肉作家、小関尚紀さんがコスパと味はお墨付き、通りがかりではちょっと見つけにくい路地裏の注目店を紹介。

教えてくれた人

小関尚紀

焼肉作家。通称:YAKINIQ。お肉博士1級。MBA(経営学修士)。焼肉店には年間100店舗以上通い、焼き方を研究している。海外渡航60カ国。 焼肉好き伝説の番組 BS朝日『美女と焼肉』(2022年3月終了)の初期レギュラー。著書に『焼肉の達人』(ダイヤモンド社)、『世界一わかりやすい「ゲーム理論」の教科書』(KADOKAWA)、『「即判断」する人は、なぜ成功するのか?』(サンマーク出版)。

コスパ抜群で人気上昇、路地裏に潜むおしゃれ焼肉店

今回は「荻窪焼肉 さく」

巷では「おいしい店は食べログ3.5以上」なんて噂がまことしやかに流れているようだが、ちょっと待ったー!

食べログ3.5以上の店は全体の3%。つまり97%は3.5以下だ。

食べログでは口コミを独自の方法で集計して採点されるため、口コミ数が少なかったり、新しくオープンしたお店だったりすると「本当はおいしいのに点数は3.5に満たない」ことが十分あり得るのだ。

点数が上がってしまうと予約が取りにくくなることもあるので、むしろ食通こそ「3.5以下のうまい店」に注目し、今のうちにと楽しんでいるらしい。

少し奥まった路地裏の立地だが「焼肉」の看板を目印にすぐ見つけられる

都心でスタイリッシュな高級焼肉店が増えている一方で、根強い人気を保っているのが、地域密着型でノスタルジックな佇まいの “下町焼肉”。産地やブランドにこだわらずとも、おいしい肉を肩肘張らずに楽しめるのは、やはり魅力的だ。「荻窪焼肉 さく」は、そんな下町焼肉の親しみやすさがありつつ、清潔感と洗練されたムードも兼ね備える店。JR中央線荻窪駅から徒歩2分、線路沿いの通りから狭い路地に入った荻窪銀座商店街にある。

席数はカウンター4席、テーブル8席、掘りごたつ式の小上がり12席の全24席

店内は木目を基調とした明るく清潔感のある内装で、女性のお一人様から家族連れまで気軽に立ち寄りやすい雰囲気。コロナ禍のオープンだったこともあり、壁に光触媒のコーティングを施してあり、染み付いたにおいもなく空気もクリーン。スタイリッシュなポイントとなっている壁のアートは、ふらりと訪れた日本在住のアーティストだという外国人客が、おいしい肉のお礼にと後日描いてくれたものだとか。

小関さん

荻窪駅から徒歩2分の路地裏にある駅近焼肉店。カウンターもあり、少人数でも気軽に行きやすいし、コスパも高い! ホスピタリティの高い店主が選ぶ、産地、ブランド、グレードにこだわらないおいしい肉をおいしいタレで、本能のまま堪能してほしいです。店は新しくきれいなのですが、味付けは濃いめで白飯にとても合うので、こっそり“ネオ下町系焼肉”と呼んでいます(笑)。

店主の戸部さん

店主の戸部州作さんは、学生時代から飲食店をやりたいとの思いがあり、飲食事業を展開する企業に入社。さらに、焼肉店で16年修業を積んだのちに独立。しかしその門出は、不運にも飲食業界未曾有の危機と重なってしまう。

「前職を退職してまもなくコロナ禍が始まってしまって。1年目はほぼニートの状態で、ひたすら試作などをして過ごしました。当時は苦しかったですが、今思えばあの期間があったからこそ冷麺の出汁など、うちならではの味を作り出せたのかなと思います」

オープン後も緊急事態宣言や営業時間の短縮など、思うように営業できない日々が続いたが、それでも休業せずに踏ん張り、少しずつ客足も増加。オープン4年目の現在では予約が取れにくい日もあるほど人気に。

「近隣に個人店が多く、協力しあえるつながりにも助けられていますね。3世代で通ってもらえるような、地域で長く愛される店を目指しています」

小関さん

店主の戸部さんとは前に働いていた焼肉店でサーブしていただいた際、話したのがきっかけです。後に荻窪で独立されたと聞き、早々に訪問しました。それが「荻窪焼肉 さく」です。コロナ禍の2021年3月にオープンし、正直この時期で大丈夫かなと思っていましたが、うまい肉を食べて大丈夫だなと安心しました。店主とスタッフのホスピタリティもこの店の魅力。肉のこと、焼き方なども親切に教えてくれますよ。

肉の切り方は、焼いた時の縮み具合や食べ応えなどを考慮し、部位ごとに一枚の大きさや厚さを調整

メニューは赤身の「赤盛り」、ホルモンの「白盛り」、タンの「舌盛り」など、盛り合わせが充実。肉はいずれも産地やブランドを固定せず、おいしさのみにこだわって仕入れている。

「若いファミリー層も気軽に食べてもらえる価格帯にしたいので。その分仕入れの際には、サシの入り方など、部位ごとの細かな要望を担当者に繰り返し伝えて、私の好みを理解してもらっています」

こうした積み重ねにより、手頃な価格のおいしい肉を常時取りそろえている。

小関さん

グランドメニュー以外にもハラミ筋七味焼きなど、時折登場するスポットメニューにも注目!

まずはこれ! タレをたっぷりつけて白飯とかき込みたい「赤盛り」

「赤盛り」(上カルビ、カルビ、ハラミ、炙りロース、本日の赤肉)2人前3,630円〜

赤身肉5種の盛り合わせ「赤盛り」は、初めての人もオーダーしやすく、リピーターにも定番人気のメニュー。

この日のラインアップは、上カルビとカルビは茨城の常陸牛。ロースは群馬産、ハラミはプライムグレード(最高ランク)のアメリカンビーフ、本日のおすすめ肉は北海道・十勝和牛の希少部位・カタサンカク。

カルビの脂の甘み、ハラミの柔らかくジューシーな味わい、ロースのしっかりした肉の味、カタサンカクのさっぱりしたうまみ。そこにタレの風味が加わり、それぞれの味わいを引き立てる。

小関さん

うまい肉をうまいタレで本能のまま感じるには、スターターが大事。まずオーダーしたいのがこの「赤盛り」。内容は定番の上カルビ、カルビ、ハラミ、さくロースと、その日おすすめの赤肉の5種類。まずはこれでお気に入りを見つけてほしいです。

ニラの薬味を加えたつけダレをつけると、よりご飯が進む味わいに

小関さん

揉みダレは醤油ベースで軽くしょうがを利かせています。部位によって肉の揉み方を少し変えるこだわりよう。オーソドックスと言われようともここは迷わず、白飯に登場していただこう。焼き上がりの肉にたっぷりつけダレをつけて、白飯に2バウンドさせ、白飯泥棒と化した肉と一緒に遠慮なく白飯を頬張ってほしい。

こちらも一押し! これ目当てで通いたくなる3品

内臓5種を濃いめダレでいただく「白盛り」

「白盛り」(部位は入荷により変動。写真は塩ダレ)2人前1,780円〜

仕入れの目利きと丁寧な下処理で上質な味を楽しめるホルモン5種の盛り合わせ「白盛り」。部位のセレクトは基本的にお任せだが、入荷状況によってはリクエストできることもあるのでオーダー時に確認を。人気はレバー、シマチョウ、上ミノ。

2種から選べるタレは、お酒のアテには塩ダレ、ご飯とともにがっつり食べたい日は味噌ダレがおすすめだそう。

今回の部位は、ハツモト、シマチョウ、ハチノス、ハツ、コブクロ。ハツモトのコリコリとした歯ごたえ、シマチョウのとろける脂など、どれもホルモン好きを虜にする味わい。中でも半日炊いてあるというハチノスのフワフワ食感は驚きがあるのでぜひ味わっていただきたい。

表面が軽く焦げるぐらいしっかり焼くことで歯切れが良くなる

小関さん

赤の次には白に登場していただきましょう。その日おすすめの内臓5種類をごっちゃに盛り付け。これでこそ、ネオ下町系焼肉。味付けは味噌か塩の2種類あります。味噌ダレは、自家製コチュジャンベース、塩ダレはガツンとニンニクを利かせた濃い目の味で、隠し味はなんとハチミツ。

ガリバタディップで豪快に! 極厚極柔「作ステーキ」

「作ステーキ」1,980円。ガーリックバターソースも網にのせてバターを溶かす

名物の極厚ヒレステーキ「作ステーキ」は、厚さ2cm強のボリュームたっぷりな見た目だけでなく、やわらかさと濃厚なうまみもインパクト大。焼き方は、何度もマメに返して両面から側面まで焼き色がついたところでカット。中がレアのままかぶりつくか、断面まで焼くかはお好みでどうぞ。

中は少しレアぐらいがおすすめ。カットはスタッフにお願いすることも可能

小関さん

名物でもある極厚極柔のヒレステーキ。鉄板上で温めた特製ガーリックバターソースにディップして豪快に食べてほしい一品。赤盛りの醤油ダレをベースに、バターとガーリックを惜しみなくたっぷりと。あぁ肉を食ってるなぁと実感できます。

自家製ピリ辛ダレがクセになる「汁なしゴマ冷麺」

トッピングは小松菜のナムルとキムチ、そぼろ、糸唐辛子。「汁なしゴマ冷麺」1,380円(ハーフは990円)

「汁なしゴマ冷麺」は、戸部さんが担々麺好きだったことから生まれた冷麺のアレンジメニュー。

タレに使用している「薬膳島ラー油」は、辛みの強い小笠原諸島の島唐辛子と、ウコン、アロエ、生姜、松の実、クコの実などをミックス。使っているのは少量なので辛さはさほど感じないが、濃厚なごまの風味とともに奥深いうまみを出すのに一役買っている。麺でもしっかり食べ応えを感じたい人に。

小関さん

〆からのおすすめ。冷麺も数種類ある中で、ノーマルの冷麺に次ぐ人気なのが「汁なしゴマ冷麺」。汁なし冷麺は珍しいこともあり、ぜひおすすめしたいです。自家製のピリ辛ダレがポイントで、薬膳島ラー油というちょっと癖が強いラー油を使用しています。これを機に〆ランキング1位に躍り出てほしい。

マッチ棒を並べたようなシンプルなロゴデザインもさりげなくおしゃれ

コロナ禍で店が周知されるまでに時間はかかったものの、店主厳選の肉の味わいや居心地の良さですっかり地域の人気店となった「荻窪焼肉 さく」。下町焼肉好きもおしゃれさ重視派も満足できる貴重な店なので、予約困難になる前にぜひ足を運んでみてほしい。とくに週末は2、3日前に予約が埋まることも多いので早めの問い合わせが安心だ。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆荻窪焼肉 さく住所 : 東京都杉並区上荻1-5-11TEL : 03-6915-1129

文:當間優子、食べログマガジン編集部 撮影:ジェイムス・オザワ

The post 〈食べログ3.5以下のうまい店〉焼肉界の新潮流!? コスパ◎うまい肉をクリーンな空間で提供する“ネオ下町系焼肉” first appeared on 食べログマガジン.