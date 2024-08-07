¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹ ¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥Ç¥£¥ó¥°24Ç¯½©Åß¡¢¡Ö¥ï¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ä¥¹¥¨¡¼¥ÉÁÇºà¤Î¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼
¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹ ¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥Ç¥£¥ó¥°(CONVERSE SKATEBOARDING)¤«¤é¡¢2024Ç¯½©Åß¥·¡¼¥º¥ó¤Î¿·ºî¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥·¥å¡¼¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£2024Ç¯9·î¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¤Î¿Íµ¤¥·¥å¡¼¥º¤ò¥¹¥±¡¼¥È»ÅÍÍ¤Ë
¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹(CONVERSE)¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥â¥Ç¥ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥·¥å¡¼¥º¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹ ¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÌ¤ë3·¿¤Î¥·¥å¡¼¥º¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡Ö¥ï¥ó¥¹¥¿¡¼¡×50¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼
¤Þ¤ºÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢1974Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡Ö¥ï¥ó¥¹¥¿¡¼(ONE STAR)¡×¤Î50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö¥ï¥ó¥¹¥¿¡¼ SK +¡×¡£¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ëËÜÍè¤Î¥ë¥Ã¥¯¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢ºÙ¤«¤Ê¹Â¤ò¹ï¤ß¹þ¤ó¤À¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤·¡¢¥¹¥±¡¼¥È»ÅÍÍ¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥ÉÀìÍÑ¤Î¹âµ¡Ç½¥«¥Ã¥×¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¡Ö¥ê¥¢¥¯¥È SK(REACT SK)¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Û¡¼¥ë¥ÉÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥à¤Î2¿§¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¡Ö¥í¡¼¥É¥Þ¥·¡¼¥ó¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë
¡Ö¥í¡¼¥É¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ SK OX(ROADCLASSIC SK OX)¡×¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¡Ö¥í¡¼¥É¥Þ¥·¡¼¥ó(ROAD MACHINE)¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡£¥·¥å¡¼¥ì¡¼¥¹¥Û¡¼¥ë¼þ¤ê¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¡È¥®¥¶¥®¥¶¡É¤Î¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥±¡¼¥È»ÅÍÍ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥ì¥Ã¥É¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î3¿§¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£
¥¹¥¨¡¼¥ÉÁÇºà¤Î¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¥â¥Ç¥ë¤â
¿·ºî¤Î¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¥â¥Ç¥ë¡ÖCS ¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼ ¶ SK¡×¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¤ÏÂÑµ×À¤Î¹â¤¤¥¹¥¨¡¼¥É¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥é¥Ð¡¼¥½¡¼¥ëÉ÷¤Î¥Æ¡¼¥×¤ò»Ü¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥à¤È¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î2¿§¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹ ¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥Ç¥£¥ó¥° 2024Ç¯½©Åß¥·¥å¡¼¥º
È¯Çä»þ´ü¡§2024Ç¯9·î¤è¤ê½ç¼¡
¢£¡Ö¥ï¥ó¥¹¥¿¡¼ SK +¡×
²Á³Ê¡§17,600±ß
¥«¥é¡¼¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥à
¥µ¥¤¥º¡§23.0cm¡Á28.0cm¡¢29.0cm
¢£¡Ö¥í¡¼¥É¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ SK OX¡×
²Á³Ê¡§11,550±ß
¥«¥é¡¼¡§¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥ì¥Ã¥É¡¢¥Ö¥ë¡¼
¥µ¥¤¥º¡§23.0cm¡Á28.0cm¡¢29.0cm
¢£¡ÖCS ¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼ ¶ SK¡×
²Á³Ê¡§15,400±ß
¥«¥é¡¼¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥à¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å
¥µ¥¤¥º¡§23.0cm¡Á28.0cm¡¢29.0cm
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼
TEL¡§0120-819-217
¢¨·î¡Á¶âÍËÆü(½ËÆü¤ò½ü¤¯)¡¢9:00¡Á18:00
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹ ¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥Ç¥£¥ó¥°24Ç¯½©Åß¡¢¡Ö¥ï¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ä¥¹¥¨¡¼¥ÉÁÇºà¤Î¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼