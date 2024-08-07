【大雨警報】山梨県・笛吹市、昭和町に発表
気象台は、午後9時42分に、大雨警報（浸水害）を笛吹市、昭和町に発表しました。
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中・西部では、8日未明まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■甲府市
□大雨警報
・土砂災害
8日未明にかけて警戒
・浸水
8日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
8日未明にかけて警戒
■韮崎市
□大雨警報
・土砂災害
8日未明にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
8日未明にかけて警戒
■北杜市
□大雨警報
・土砂災害
8日未明にかけて警戒
・浸水
8日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
8日未明にかけて警戒
■甲斐市
□大雨警報
・土砂災害
8日未明にかけて警戒
・浸水
8日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 45mm
□洪水警報
8日未明にかけて警戒
■笛吹市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
8日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
■昭和町
□大雨警報【発表】
・浸水
8日未明にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm