ソウルやラテンなど取り入れたハイブリットな音楽！ハイドラ「穐吉敏子＆Monday満ちる 来日公演 in Tokyo」

ハイドラ「穐吉敏子&Monday満ちる 来日公演 in Tokyo」

<イベント概要>

穐吉敏子&Monday満ちる 来日公演 in Tokyo

日時 : 9月28日(土)17時開演

会場 : イイノホール

協賛 : 御福餅本家/富士薬品

チケット : 8月31日(土)発売

■VIP席50,000円(税込)

特典:限定LP(Jazz conversation)、CD(kogun リマスター版)、

終演後に穐吉敏子・Monday満ちると写真撮影、NFT画像

■グッズ付き指定席18,000円(税込)

特典:限定LP(Jazz conversation)

■指定席12,000円(税込)

お問い合わせ: HYDRA RECORDS

office@hydrarecords.jp

<チケット先行販売>

■受付期間 : 8月5日(月)18時〜8月12日(月)23時59分

■受付URL :

https://eplus.jp/akiyoshitoshiko/

〜世界に誇るジャズ界のレジェンド穐吉敏子とMonday満ちるの凱旋公演〜

アジア人女性としてはじめてアメリカでジャズの殿堂入りをするなどジャズの発展に多大な貢献を果たし、音楽史にその名を刻むNY在住の世界的ピアニスト・穐吉敏子の94歳になるソロアクト。

フロントアクトは愛娘であるMonday満ちる。

ジャズをベースに、ソウル/ラテン/ブラジリアンなどを取り入れたハイブリットな音楽性は注目を集めています。

ボーダーレスに活躍する才媛の歌声に、NYと日本を拠点にする世界で活躍するタップダンサー・熊谷和徳と、生田流 吉崎箏派のジャンルレスに世界で活躍する琴奏者・明日佳をスペシャルゲストに迎え、日本のジャズシーンを支えるギタリスト・鈴木禎久、ピアニスト・宮川純に唸りのあるベーシスト・小泉P 克人、若手ながら熟練技が光るドラマー・平陸といった強力なリズム隊を従えたバンドはグルーヴ感満載でワールドワイドなステージになるでしょう。

ジャズレジェンド穐吉敏子の個性際立つソロステージとMonday満ちるのハイブリットなステージを堪能できます。

8月31日(土)一般発売に先駆けて、8月12日(月)23時59分までチケット先行販売を受付ています。

